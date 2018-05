Campomarino dipinta di Blu, soddisfatta la Saracino: il vessillo premia la nostra attenzione

CAMPOMARINO. Pur non essendo presente personalmente, per un disguido logistico avvenuto all'ultimo momento, l'assessore al Turismo del Comune di Campomarino, Anna M. Saracino, aveva già ricevuto l'invito il 27 aprile scorso per la conferenza stampa odierna a Roma, nella quale la Fee Italia ha ufficializzato la lista dei 368 litorali e dei 70 approdi che hanno conquistato la Bandiera blu.

Una maggiore fierezza, dettata dal fatto che nel 2018 l'unica località premiata delle 4 molisane è stata proprio Campomarino.

«Orgogliosamente anche quest'anno ci è stata assegnata la Bandiera Blu, grazie alla nostra costante attenzione all'ambiente, ai servizi che le spiagge possono offrire, raccolta differenziata e sopratutto un mare pulito e straordinario, tutti elementi indispensabili che influiscono sull'assegnazione. Soddisfazione per questo riconoscimento che conferisce un valore aggiunto al nostro territorio», le sue dichiarazioni.