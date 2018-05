Sbrocca esprime solidarietà alla Guardia di Finanza: «Grazie a chi con suo impegno onora la divisa»

TERMOLI. Riguardo agli spiacevoli avvenimenti relativi agli atti intimidatori consistiti nel danneggiamento delle auto militari, il sindaco Sbrocca esprime piena solidarietà ai finanzieri, ai sottoufficiali e agli ufficiali della gdf di Termoli, e per essi al Capitano Alessia Iacomino, al Maggiore Francesco Caroppi e al Tenente Colonnello Giovanni Legato.

"Sono certo che questi atti intimidatori non scalfiranno minimamente la forza e l'integrità dei finanzieri che ogni giorno contribuiscono in maniera irreprensibile anche alla sicurezza della nostra città.

Le attività svolte dalla Guardia di Finanza sono molteplici e spesso toccano anche interessi economici, di qui l'importanza e la delicatezza del ruolo all'interno di un contesto vivace e complesso come quello di Termoli.

Pertanto si rinnova la mia solidarietà, e quella di tutta l'Amministrazione, a chi quotidianamente si spende non solo per la propria attività ma anche per onorare la divisa che indossa".