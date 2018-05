Bandiera Blu non c'è più, ondata d'indignazione su Facebook

TERMOLI. Tanto è lo sdegno sui social a causa della mancata conferma della Bandiera Blu a Termoli, dopo ben 16 anni.

- "La gente si deve fare il bagno nei liquami quest'estate. Complimenti!"

- "Vergogna, topi, immondizia, depuratore che sversa in mare. Bandiera nera altro che blu!"



- "Cinque anni di amministrazione per pensare solo ed esclusivamente al tunnel! Ci avete tolto tutto in Molise!"



- "Ormai il danno è fatto. I perché si devono prevenire e non chiedere successivamente"

- "Depuratore, raccolta rifiuti poco funzionante, città molto sporca, stato delle strade molto degradato, barriere architettoniche, mancanza di servizi ed intrattenimento per i bimbi, etc,etc. Non di solo mare vive l'uomo. L'elenco potrebbe essere lunghissimo ma sarebbe come sparare sulla croce rossa. Un po' di autocritica ad ogni modo non guasterebbe."



- "Peccato che Termoli debba subire tanta indignazione: la città ha un potenziale straordinario ma non viene applicato bene, purtroppo"



- "Il motivo è forse perché la città puzza di escrementi? Forse perché è piena di topi? Forse perché l'immondizia resta al sole per ore e ore? Forse perché il programma dell'estate Termolese esce quando è quasi finito tutto? Potrei scrivere un papiro di motivazioni e vorrei ricordare al sindaco (che ci tiene tanto a precisare che in tutto il Molise solo una spiaggia è stata premiata) che la nostra regione ha 3 località balneari e solo due avevano la bandiera blu, Termoli e Campomarino. Invece di chiedere spiegazioni, rassegni le dimissioni e porti con lei l'intera giunta."



- "Addio anche a quei pochi turisti. Ecco che significa amministrare male una città!"



- "In realtà era da tempo che non la meritavamo più!"



- "Tra depuratore e trivelle non ci rimane che scappare da Termoli!"



- "Chissà che non sia di monito per l'amministrazione spostare il pensiero sul tunnel e concentrarsi su quello che più ha di prezioso Termoli: il mare!"