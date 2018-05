Fiato sospeso a Portocannone, tra poche ore il destino della Carrese

PORTOCANNONE. Fiato sospeso nel mondo delle Carresi, perché domani, ma alle 15 – con un leggero posticipo nell’orario programmato in precedenza – sarà proprio il sindaco di Portocannone (che l’ha richiesto e gli è stato accordato) a presiedere la seduta della Commissione unica di Vigilanza sugli spettacoli per l’Unione dei Comuni Basso Biferno.

Ma vi è di più, contattato telefonicamente, il presidente della giunta unionista Leo Antonacci ha anche dato l’assenso a trasmettere la seduta in diretta streaming su internet, ma al di là della volontà politica, occorrerà che tutti i componenti della Cuv siano d’accordo per poter realizzare questa attesissima diretta.

Intanto, l’Unione dei Comuni ha garantito il supporto tecnologico necessario e con decreto del presidente della giunta (il n. 11) ha nominato un esperto in materia.

Ecco il provvedimento:

Vista la deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 2 del 12.01.2016, esecutiva ai sensi di legge, di nomina del sottoscritto a Presidente dell'Unione dei Comuni del Basso Biferno

Premesso che con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 16 del 25/06/2007, esecutiva, è stata istituita la Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, gestita in forma associata, nei Comuni di Campomarino, Guglionesi, Larino, Petacciato, Portocannone, San Giacomo degli Schiavoni ed Ururi;

Visto il Regolamento per organizzazione ed il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo gestita in forma associata, approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 12 del 26.07.2017, esecutiva;

Visto, in particolare, l'art. 2, del predetto regolamento, il quale individua tra i componenti della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico un esperto in elettrotecnica e stabilisce, altresì, che:

"la nomina di esperti in elettronica e in acustica 6 effettuata tra professionisti, iscritti al relativo albo o ordine, operanti in provincia e preferibilmente nei comuni associati. Sono nominati dal Presidente dell'Unione in base ad rapporto fiduciario, tenuto conto della loro specializzazione, previa sottoscrizione di convenzione. L'incarico decade alla scadenza della commissione. Gli stessi possono essere rinominati La Commissione Comunale Associata dura in carica 3 anni'.

Visto il Decreto del Presidente dell'Unione n. 3 dell'11.03.2015, con il quale si è provveduto alla nomina dei componenti della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo gestita in forma associata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del Regolamento che ne disciplina il funzionamento;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina del componente della Commissione de qua esperto in elettrotecnica, essendo trascorsi 3 anni dalla precedente nomina;

Visto lo Statuto dell'Unione dei Comuni;

Visto it T.u.e.l. n. 267 approvato con D. Lgs. del 18/08/2000; Visto it T.U.L.P.S. approvato con it D.P.R. n. 311/2001;

DECRETA

1.di nominare, per le motivazioni espresse in narrativa, quali componenti della Commissione di Vigilanza sui pubblici spettacoli, i seguenti professionisti specializzati in elettrotecnica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del Regolamento che ne disciplina il funzionamento:

- Esperti in elettrotecnica: Ing. Giandomenico Zarlenga — Membro effettivo e Ing. Pietro lannacci, Membro supplente;

2.di dare atto che al suddetto componente della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, verrà corrisposto un compenso lordo unico per tutte le sedute della medesima giornata stabilito dalla Giunta dell'Unione.