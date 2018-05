Bandiera Blu, la Occhionero loda il Lido e sprona gli altri 3 Comuni

CAMPOMARINO. "Un risultato inseguito e voluto, quello di Campomarino, che anche quest'anno premia la qualità del nostro mare e i servizi sulle nostre spiagge.

Avere la bandiera blu, costituisce un valore aggiunto che oggi spesso determina la scelta di questa o quella località nella quale trascorrere le vacanze estive.

Per questo motivo sono soddisfatta del riconoscimento ottenuto dal paese nel quale vivo. Sono convinta che ancora molto bisogna fare per superare la concorrenza di centinaia di località che costellano la nostra meravigliosa costa. Ma Campomarino è ormai una realtà consolidata e un punto di riferimento per tantissimi turisti che scelgonoil Lido per il loro soggiorno estivo.

Rammarica il mancato conseguimento della bandiera blu a Termoli. Ma anche in questo caso sono certa che l'amministrazione farà tesoro delle indicazioni contenute nelle motivazioni che hanno determinato questa scelta e che Termoli, come Petacciato e Marina di Montenero, continuerà ad essere meta di moltissimi vacanzieri che oltre al mare cristallino e alle spiagge dorate scelgono la qualità dei nostri prodotti, il calore dell'accoglienza e la varietà di offerte dell'estate in Molise."