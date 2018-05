Fumata grigia a Portocannone, la Carrese appesa a un piano finanziario sostenibile

PORTOCANNONE. La Commissione unica di Vigilanza convocata dall’Unione dei Comuni Basso Biferno al municipio di Portocannone nel pomeriggio di oggi ha lavorato 4 ore per analizzare tutti gli aspetti della Corsa dei carri in programma il prossimo 21 maggio.

Non è stata concessa la diretta streaming della seduta, come chiesto dal sindaco Giuseppe Caporicci, che ha presieduto la stessa riunione della Cuv.

Nelle ore immediatamente precedenti all’attesissima assise, il pronostico non era molto favorevole e persino l’intervento del Lida, contro la manifestazione, aveva il gusto di un presagio negativo.

Tuttavia, la Commissione e i componenti che hanno risposto all’invito hanno valutato ogni singola fattispecie relativa alla sicurezza, all’incolumità e all’ordine pubblico.

Come avvenuto anche per San Martino in Pensilis, c’è stato il sopralluogo sul tracciato di gara per poi rientrare, formulare le prescrizioni e verbalizzare la posizione della Cuv.

Prescrizioni che sono arrivate puntuali, come lo sterrato da mettere su tutto il percorso o la perimetrazione dell'intero percorso per separare circuito da spettatori.

All’esterno della casa comunale decine di persone in attesa dell’esito di questo delicato confronto, che ha comunque lasciato spiragli, per questo parliamo di fumata grigia.

Prescrizioni più mitigate rispetto ad Ururi e San Martino ma comunque economicamente complicate da realizzare. Non c’è stata rinuncia, non in senso assoluto, «ma va studiato un piano di sostenibilità finanziaria. Altrimenti si rischia di ingenerare aspettative che poi andrebbero frustrate», le parole del sindaco Giuseppe Caporicci.