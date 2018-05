"Festa della mamma": all'ospedale San Timoteo l'iniziativa Asrem con servizi e animazione

TERMOLI. Il 18 Dicembre 1958 il Senato della Repubblica istituisce in Italia la Festa della Mamma, stabilendo come data di celebrazione l'8 Maggio; tale data, immutata dal 1959 al 2000, fu poi spostata per ragioni economiche e di mercato alla seconda domenica di Maggio e di fatto equiparata al giorno scelto dagli Stati Uniti d’America. Da circa venti anni, quindi, è la seconda Domenica di Maggio la data in cui in Italia si celebra il ruolo della Mamma nel Sistema Famiglia e nella Società Moderna.

Per dare significato e spessore alla ricorrenza della Festa della Mamma, evitandone la relegazione alla sola natura commerciale e recuperandone l’iniziale sentimento, l’Azienda Sanitaria Regionale del Molise organizza, in occasione della Festa della Mamma 2018, una serie di iniziative di presentazione e promozione dei Centri Nascita Aziendali di Campobasso, Isernia e Termoli, con l’auspicio che le donne e le mamme della Regione, i cittadini e le famiglie, colgano questo invito a conoscere “da vicino” i servizi e gli Operatori che, con passione e dedizione, si dedicano alle mamme della nostra Regione. Un modo nuovo per celebrare, tra storia, tradizione ed innovazione, attraverso l’accesso ai Centri Nascita Aziendali, l’importanza della donna e della madre nella Società Moderna.



SABATO 12 Maggio ore 10.00 - 13.000 CENTRO NASCITA DI TERMOLI U.O.C. OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL P.O. “SAN TIMOTEO “ DI TERMOLI Area Reception Incontro con la cittadinanza Informazioni alla cittadinanza sui servizi di ostetricia e ginecologia dedicati alla mamma. Presentazione della guida ai Servizi di Ostetricia e Ginecologia Animazione ed Auguri Speciali alle mamme. Poesia Autografata alla Mamma. Ospite d’autore: Maria Teresa Infante, scrittrice.