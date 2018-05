Un anno fa moriva “Il Capitano" Gerardo D'Onofrio: il ricordo

TERMOLI. Quando muore una persona avanti con l'età, ti abitui, seppur difficilmente, all'idea che dalla morte in poi non ci riuscirai ad avere più un contatto diretto; se poi il distacco è con un familiare ancora giovane che prima che accadesse l'irreparabile, era sempre sereno, allora è ancor più doloroso. Ieri cadeva il primo anno della morte di un personaggio caratteristico della marineria termolese, Gerardo D'Onofrio, per tutti giù al porto “Il Capitano".

Il giorno del suo funerale che seguimmo con la nostra testata, iniziammo con il saluto che forse a lui piaceva di più: "Ciao Capita’!" Aveva solo 65 anni ecco perché la famiglia, la moglie, i figli e i nipoti, anche a distanza di un anno, non si sono rassegnati alla sua perdita così facilmente avvenuta a causa di una terribile malattia che lo ha sottratto in pochissimo tempo all'affetto dei suoi cari e dei tanti amici.

Gerardo aveva lottato fino alla fine come è costume di ogni marinaio abituato in mezzo ai mari calmi, ma anche tempestosi, ma quella volta la tempesta che lo aveva assalito, era troppo violenta anche per un impavido e coraggioso Capitano "Achab" del nostro tempo come lo era lui, che dovette arrendersi.

ll nostro caro Capitano Gerardo che qualcuno che lo conosceva poco, lo definiva a volte burbero ed intrattabile, era invece una persona di cuore che se poteva aiutava sempre chi ne aveva bisogno. Oggi ad un anno di distanza dalla sua morte, a casa sua, giù al porto, e nei luoghi frequentati con gli amici, la sua assenza è ancor più fragorosa. Gerardo verrà ricordato ad un anno dalla sua morte, domenica 13 maggio, alle 18.30 presso la chiesa S.S.Pietro e Paolo con una messa in suffragio.