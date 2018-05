Marciapiedi in degrado e pericolosi per i disabili in via Argentina

Marciapiedi in via Argentina

Marciapiedi in via Argentina

Marciapiedi in via Argentina

Marciapiedi in via Argentina

Marciapiedi in via Argentina

Marciapiedi in via Argentina

Marciapiedi in via Argentina

TERMOLI. I nostri lettori hanno un senso civico diffuso e per questo ne ammiriamo il gradiente di affidabilità quando segnalano problemi afferenti la città di Termoli. Stavolta, i riflettori si accendono sullo stato pessimo dei marciapiedi che costeggiano la chiesa del Sacro Cuore in via Argentina. «Ritengo le foto in allegato alquanto esaustive, tuttavia tengo a sottolineare la presenza di pericolose deformità dei marciapiedi che rendono difficoltoso il transito per anziani o eventuali portatori di handicap. Mi auguro pertanto che gli organi competenti provvedano ad una celere quanto definitiva messa in sicurezza del tratto in questione. Distinti saluti.