TERMOLI. La scelta di insediare una piccola rotatoria in via del Molinello, dopo l’ingresso che conduce ai campi da tennis e di calcetto non ha avuto il totale dei favori da parte della cittadinanza e degli utenti.

In primis, lagnanze sono provenute dai conducenti degli autobus Gtm, che specie con i mezzi più lunghi sono costretti a invadere la corsia opposta quando escono dall’asse circolare, prima di rimettersi sulla giusta corsia.

Ma non sono i soli.

Anche alcuni residenti e automobilisti la pensano così. «Quando si fanno lavori sulle strade pubbliche atti a "migliorare la circolazione", è buona usanza apporre opportuna segnaletica a debita distanza al fine di avvisare i veicoli del pericolo.

Perciò il cartello che indica l'approssimarsi di una rotonda va posto qualche metro prima e non sulla rotonda stessa. A quasi sei mesi dalla realizzazione della suddetta, si viaggia percorrendo il ponte del Molinello ad altissima velocità.

Chi esce dal parco e deve andare su verso il Decò si trova a doversi salvaguardare le spalle dalle autovetture che provengono dall'ospedale vecchio, le quali non vedono e non pensano che li c è una rotonda, in quanto la segnaletica è a ridosso della rotonda. Si consiglia di prendere provvedimenti con dei rallentatori sul ponticello e una segnaletica più distante dalla rotonda, onde evitare incidenti pericolosi, come si verifica a noi residenti della zona che rischiamo ogni giorno».