CAMPOBASSO. “Entusiasmo e spirito d’avventura animano i concorrenti. In questa edizione l’adrenalina scorre nelle vene dei nostri ragazzi, ogni giorno affrontano prove di sopravvivenza per raggiungere la meta prefissata. Non hanno mezzi, dormono in tenda e non parlano arabo. Le difficoltà sono sempre in agguato ed è avvincente vedere come la fantasia e il coraggio fa superare loro tutti gli ostacoli”. Questo il commento dell’organizzazione del reality-sociale “L’Isola sono io 2018” giunto alla quinta edizione. Tra i concorrenti in gara c’è anche la campobassana Lorena Ziccardi, pluri atleta paralimpica con una grinta fuori dal comune.

La sua forza d’animo e la sua determinazione, sia nello sport sia nella vita di tutti i giorni, sono le armi vincenti sulle quali Lorena punterà anche per vincere questa sua nuova sfida/avventura. In un format completamente rivoluzionato, la nuova edizione dell'isola metterà ancora più in difficoltà i concorrenti che si troveranno ad affrontare un viaggio fisico di quasi 2000 km senza nessuna agevolazione, solo buona volontà e ingegno. I concorrenti avranno a disposizione un piccolo budget giornaliero che dovranno giocarsi per comprare del cibo o albergare o trovare un mezzo per spostarsi Un'avventura dove la strategia sarà fondamentale e il concorrente più lungimirante arriverà alla meta finale. In questi giorni Lorena ed i suoi compagni-avversari di viaggio sono giunti in Marocco dopo una estenuante cavalcata che li ha portati dall’Italia nel continente africano.

La votazione si potrà effettuare dal sito www.ilmondodimilla.it. “L'isola sono io 2018”, invece, sarà visibile a partire dal 15 maggio sui seguenti canali: Sky 908, Rt38, Extratv, Antenna Blu, Tgyou24.