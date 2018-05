Perdita del sangue dal naso, è una malattia rara

TERMOLI. Il Rotaract club di Termoli ha affrontato nel convegno di venerdì 11 maggio all’Università di Termoli il tema delle malattie rare, in particolare si è parlato di Hht - la Teleangiectasia Emorragica Ereditaria, ovvero la malattia che provoca la perdita di sangue dal naso - attraverso la quotidianità di chi è affetto dalla patologia fino agli aspetti propriamente medici, senza tralasciare il contributo degli infermieri e l’importanza delle donazioni di sangue. Introdotto dai saluti del sindaco della città adriatica Angelo Sbrocca che ha sottolineato <<la lodevole iniziativa portata avanti dai giovani per affrontare tematiche così delicate e per la prevenzione accanto alla sensibilizzazione>>, l’incontro ha visto la partecipazione di un pubblico variegato formato da esperti del settore, studenti liceali e universitari e poi adulti e professionisti di ogni settore. Gli interventi sono stati moderati dalla presidente del Rotaract Elena Berchicci che ha poi introdotto la dottoressa Mariacristina Magnocavallo, presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Campobasso e Isernia per una panoramica sulla figura fondamentale dell’infermiere, da quello domiciliare fino a quello ambulatoriale ed ospedaliero <<per cui è fondamentale la formazione utile ad affrontare ogni tipo di patologia>>.

A raccontare la sua quotidianità e la convivenza con la malattia è stata Alessia Mendozzi, 34 enne termolese. <<Per una volta – ha esordito – non devo giustificare i pacchetti di fazzoletti che porto sempre con me perché in qualsiasi momento potrei iniziare a perdere sangue dal naso. Ormai – racconta con semplicità e chiarezza – convivo con il sangue da quando ho scoperto di essere affetta da questa malattina, come mia madre. Per noi è ereditaria e riuscire a capire di cosa si trattasse è stato lungo e difficile, sono curata dai medici di Pavia dove c’è un centro specializzato e dove periodicamente mi sottopongo ai controlli, mentre a Termoli ho trovato degli angeli custodi nella famiglia del centro trasfusionale con la dottoressa D’Attilio perché grazie a loro e grazie alle trasfusioni di sangue che sono fondamentali, io riesco a riportare i valori nella norma e a stare bene. Le difficoltà più grandi – aggiunge ancora nel suo intervento – sono relative al lavoro, perché non è sempre facile spiegare, non è facile far capire che in determinati momenti devo interrompere e riprendere dopo qualche minuto. E’ per questo che vi ringrazio per aver organizzato questo convegno, per me e per noi è un modo per sensibilizzare e far conoscere>>.

Un’ampia parentesi di stampo medico è stata poi aperta dal dottor Silvio Garofalo, docente di Genetica nella Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Unimol. Attraverso una presentazione, il medico ha potuto descrivere gli aspetti più tecnici della malattia proiettando anche una serie di dati utili a conoscere i malati nella regione Molise. <<Ce ne sono 50 – ha rivelato il medico dell’Unimol – in Molise andrebbe costruito un registro delle malattie rare utile anche ai medici a monitorare la situazione e intervenire, bisogna poi sostenere le associazioni e voi ragazzi, con questo incontro, siete sulla buona strada>>.

La parola infine è passata al presidente dell’Avis di Termoli Mario Ianieri e al dottor Vincenzo Iovine, volontario dell’associazione. Con un video introduttivo e con la voce narrante dello storico Bruno Pizzul, i rappresentanti dell’Avis cittadina hanno sottolineato l’importanzadelle donazioni di sangue con 3559 donazioni nel 2017 solo nella città di Termoli e più di 400 iscritti negli ultimi sei mesi, un dato importante che continuerà a crescere <<grazie alla sensibilità dei ragazzi – ha affermato il presidente Ianieri – che comprendono il valore della loro donazione e portano a donare anche altri amici e i loro famigliari, a partire dai genitori>>.