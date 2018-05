TERMOLI. Evento straordinario questa mattina presso l'azienda ospedaliera San Timoteo di Termoli per l'occasione della festa della Mamma di domani, domenica 12 Maggio. Il titolo dato all'evento "Mamma ti Ascolto" ha avuto come location l'Area Reception dell'Ospedale termolese con diversi tavoli d'ascolto riservati alle donne e alle future mamme. Presenti tutte le componenti delle aree Ginecologia,Ostetricia, Pediatria e Nido,Consultorio, oltre alla dirigenza ospedaliera con il Direttore sanitario Asrem Antonio Lucchetti, il responsabile del reparto Ostetricia Ginecologia Dr. Berardino Molinari e il direttore Amministrativo Antonio Forciniti.

Tante le mamme e future mamme che hanno raccolto l'invito e l'animazione fatta dai clown ha provveduto a truccare i bimbi e le pance delle donne. C'era anche come ospite d'autore, la scrittrice Maria Teresa Infante che per l'occasione ha scritto una poesia che ha poi donato e dedicato a tutte le mamme presenti dal titolo "Dammi la mano".

Berardino Molinari: "Questa bella e importante iniziativa serve per dare visibilità all'impegno che ognuno di noi riserva nei nostri reparti e che tutti insieme formano il punto nascita. Lavoriamo con passione al nido e in sala parto e tutto questo purtroppo non è messo all'attenzione dell'utenza.

Questa giornata ci deve servire affinché tutti sappiano quello che noi abbiamo sempre fatto nelle nostre stanze chiuse che adesso apriamo grazie alla nostra amministrazione che ci ha reso possibile questo evento in tutti e tre i punti nascita della regione e che oggi ha voluto onorare Termoli della presenza dei due direttori amministratori e sanitari.

Ecco cosa ha aggiunto il Direttore Sanitario Lucchetti: "Abbiamo organizzato su tutti e tre i punti nascita questo evento e non posso che ritenermi soddisfatto per la riuscita della manifestazione che devo dire che è andata oltre le mie più rosee previsioni. Qual è il messaggio che vogliamo dare con questa manifestazione e perché collocarla all'interno della Festa della mamma? La collochiamo ad oggi perché il momento di essere mamma è certamente il più significativo, che non coinvolge solo la mamma, ma tutta la famiglia, tutta la società. Interpretiamo i punti nascita non come posti di diagnosi e cura o dove si fa terapia, ma come un momento dove si deve vivere il più grande momento della famiglia che è quello della nascita per cui questo momento lo dobbiamo curare con l'accoglienza, con la capacità di donare affetto, di dare sicurezza e rassicurazione, anche in un momento che forse ha della drammaticità quando il bambino viene alla luce, però rimane sempre un momento da vivere con gioia insieme ai familiari e a tutta la comunità. I punti nascita sono dei punti non dell'ospedale, ma di una comunità che vuol vivere la nascita all'interno della sua struttura.

Il Molise ha la capacità di garantire a tutti sicurezza, accoglienza, grande capacità tecnica e soprattutto, tramite queste manifestazioni e grandi eventi, di trasmettere la grande passione degli operatori che ringrazio in maniera particolare con le tante direttive scritte e orali, ma che colpiscono la mente e il cuore di chi deve operare."

Quello che ci ha raccontato il direttore amministrativo Antonio Forciniti lo ascoltiamo in una video intervista a parte.