Fidapa in piazza con Toma Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. Presenza inattesa ma per questo molto gradita al gazebo informativo della Fidapa ieri pomeriggio in piazza Monumento.

A sorpresa è arrivato il neo Governatore del Molise Donato Toma, evidentemente attratto dalla costa nel fine settimana e questa frequenza di incontri non può che rallegrarci.

Ora lo vedremo impegnato anche a sostegno dei candidati di riferimento nei centri più importanti del basso Molise che andranno alle urne il 10 giugno prossimo a Colletorto, ad esempio, l’unico in lizza, Mele, è stato anche candidato in suo sostegno alle regionali.

La visita di Toma è stata accolta in modo piacevole dalle fidapine presenti in piazza, Concetta Spadaro, Angela Rusciano, Fulvia Tanassi, Ida De Luca, Fernanda Pugliese e Anna Maria Musacchio.

Un’ottima occasione per uno scambio di vedute con il neo presidente.

Il motivo della presenza della Fidapa in piazza si ricollega alla data dell’8 maggio, che ha celebrato l’Open day a livello nazionale. Oltre al dettaglio informativo, in occasione della festa della mamma hanno offerto anche delle bellissime rose a chi entrava nel gazebo, per poi essere attratto da Meteora, la rivista annuale che è tornata alle stampe dopo alcuni anni.