TERMOLI. Buon successo al debutto, ieri pomeriggio, per la "Critical Mas", vera e propria biciclettata spontanea.

Bella e interessante iniziativa creata da un gruppo di amici, "Coincidenza organizzata" di ciclisti urbani che s'incontrano per pedalare insieme. E' un'azione diretta che per un giorno libera la città dallo smog e dal traffico delle autovetture per riappropriarsi delle strade per dire a tutti "Oggi il traffico siamo noi".

La Critical Mas è fatta da tutti quelli che ci stanno dentro.

Non ha un percorso definito, tanto meno scorte motorizzate.

Non ha scopo di lucro, non ha sponsor, non ha leader, non ha finanziamenti pubblici e non è organizzata. Chiunque si sposti senza motore e abbia voglia di vivere la strada circondato da tante altre biciclette, pattini, skate può animare la Critical Mas, biciclettata pacifica, nemica dello smog e dell'inquinamento, ma non degli automobilisti!

Vuole trasmettere l'importanza di una mobilità diversa, che prende la città più vivibile per tutti.

Per saperne di più cercate su Facebook sul profilo "Nassa Critica - Critical Mass Termoli”, sembra che gli organizzatori stiano decidendo di far diventare questo incontro cadenzato ogni secondo sabato del mese, sono partiti alle ore 16 da piazza Monumento e sono arrivati intorno alle 18 davanti alla Cattedrale.