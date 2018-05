Giornata di prevenzione ed esami gratuiti in piazza con la Valtrigno Abruzzo e Molise Copyright: Vastoweb

TERMOLI. Oggi in occasione della festa della mamma e della donna la Valtrigno di Abruzzo e Molise ha organizzato a Termoli una giornata dedicata alla prevenzione, perché "Prevenire è meglio...". I cittadini potranno recarsi in Piazza Vittorio Veneto fino alle 18.00 per effettuare gratuitamente la misurazione della Moc, della pressione e della glicemia. L'evento è patrocinato dal Comune di Termoli.