Musica, ballo e tanto divertimento per festeggiare le mamme della Rsa di Larino

LARINO. Sulle note di melodie ever green, regalate dai musicisti volontari dell’associazione Anteas di San Martino in Pensilis, sabato 12 maggio, si è svolta la festa “Mamme for ever”, presso la Residenza Sanitaria Assistenziale di Larino.

Un pomeriggio musicale condiviso tra gli ospiti della struttura e i loro familiari, con la collaborazione di tutta l’equipe.

Un vasto repertorio dei grandi cantautori italiani, con canzoni dedicate alle mamme: a coloro che ci hanno dato la vita, coccolati e spesso rimproverati.

Gli ospiti e gli operatori della Rsa non sono stati solo spettatori dell’evento ma bensì protagonisti, tutti hanno cantato e qualcuno si è lasciato andare alle danze.

“Quando organizziamo una festa, prima vi è un percorso tematico, itinerante, fra attività di laboratori creativi, cinematografici, musicali e non ultimo di scrittura e calcolo. Adesso, gli ospiti, conclusa questa fase canora della musica, approfondiranno il tema da un punto di vista del movimento e della danza, che si concluderà con un pomeriggio danzante, ma di questo parleremo tra un pò” – ci dicono dalla Rsa.

“In struttura, dal 2 marzo, sono attivi due progetti “Active Seniros”: un progetto trasversale dedicato agli ospiti diversamente giovani dell’ala A e “Emozioni d’arte”, decisamente un progetto basato sulla mediazione artistica, dedicato agli ospiti diversamente abili dell’ala B. La cui mission è il benessere degli ospiti della Rsa, di cui è responsabile l’animatrice Carmen. Partners di questi progetti sono numerosi associazioni del territorio che noi abbiamo il piacere di ospitare” – ci spiega l’animatrice – “Un sincero grazie ai volontari dell’Anteas, a tutta l’equipe della Rsa, al Direttore Giovanni Giorgietta per la preziosa collaborazione per la riuscita di Mamme for Ever ” conclude l’ideatrice dell’evento.