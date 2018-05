Videosorveglianza, firmato il “patto per la sicurezza” in Prefettura

CAMPOBASSO. Obiettivo sicurezza. I sindaci di quarantotto comuni molisani si sono dati appuntamento questa mattina in Prefettura, per la firma del decreto utile all’installazione delle telecamere di videosorveglianza sui rispettivi territori.

La misura prevede interventi atti a dotare i comuni con una popolazione inferiore a 5mila abitanti di efficienti sistemi di videosorveglianza atti a prevenire e contrastare il verificarsi di reati contro il patrimonio e contro la persona.

L’ investimento complessivo prevede una spesa di 37 milioni, “spalmati” tra le annualità 2017, 2018 e 2019.

“È stata una proposta lanciata a tutti i Comuni da parte della Prefettura - spiega il prefetto Maria Guia Federico - L’hanno accolta in quarantotto e ne siamo felici. La firma del ‘patto per la Sicurezza’ rappresenta in questo senso solo il primo passo, uno step precedente all’analisi delle progettualità che gli amministratori ci invieranno e che saranno sottoposte all’attenzione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza pubblica e del Ministero dell’Interno. Dunque - conclude la Federico - si procederà alle graduatorie e all’erogazione dei finanziamenti”.

I Comuni che presenteranno la domanda per l’installazione delle videocamere sono: domanda per la videosorveglianza: Acquaviva Collecroce, Baranello, Bonefro, Busso, Campodipietra, Campolieto, Campomarino, Castelbottaccio, Castellino del Biferno, Castelmauro, Castropignano, Civitacampomarano, Colle d’Anchise, Ferrazzano, Fossalto, Gambatesa, Gildone, Guardialfiera, Guardiaregia, Jelsi, Limosano, Lupara, Macchia Valfortore, Matrice, Mirabello, Monacilioni, Montagano, Montefalcone, Montenero di Bisaccia, Palata, Petacciato, Pietracatella, Portocannone, Ripalimosani, Roccavivara, San Biase, San Felice del Molise, San Giacomo degli Schiavoni, San Giuliano di Puglia, Sepino, Tavenna, Torella del Sannio, Toro, Trivento, Tufara, Ururi e Vinchiaturo.