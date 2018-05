Il Comune a caccia di acqua potabile per le scuole

TERMOLI. In riferimento al divieto di utilizzare l’acqua erogata dal sistema idrico del Comune di Termoli per il consumo umano, così come predisposto dall’ordinanza sindacale n.94 del 16 maggio 2018, si comunica che per la giornata di domani sarà garantito l’approvvigionamento d’acqua in tutte le scuole comunali della città.

In queste ore, per fronteggiare un’eventuale carenza idrica nella giornata di domani 17 maggio 2018, si sta lavorando per predisporre l’arrivo di autobotti e la distribuzione di bottiglie d’acqua agli studenti.