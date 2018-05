Veglia diocesana di Pentecoste alla chiesa di san Francesco

TERMOLI. Sabato 19 maggio 2018, alle 21, nella chiesa di San Francesco d'Assisi a Termoli il vescovo, Gianfranco De Luca, presiederà la solenne Veglia di Pentecoste che avrà come culmine la celebrazione eucaristica.

Si tratta di un momento significativo di partecipazione comunitaria e intensa preghiera che, in modo solenne e corale, si propone di commemorare l'attesa orante di Maria e degli Apostoli, riuniti nel Cenacolo, del dono dello Spirito Santo.

La Veglia, a cura del Centro Pastorale per la Vita spirituale e la liturgia della Diocesi di Termoli-Larino, prevede uno schema di letture e orazioni abbinato alla celebrazione eucaristica così come previsto dalla liturgia del Messale Romano. Un'opportunità per accompagnare e un cammino condiviso di vita comunitaria che si arricchisce anche di momenti di ascolto e contemplazione.

Proprio in preparazione della Veglia e della solennità della domenica di Pentecoste che corona la gioia del Tempo di Pasqua, il vescovo De Luca si rivolge all'intera comunità diocesana rinnovando l'invito a partecipare e condividere questi momenti: “Siamo invitati a ritrovarci spiritualmente nel Cenacolo, insieme a Maria, in attesa del dono dello Spirito Santo unico protagonista della nostra esistenza personale e della vita della Chiesa. Vogliamo chiedere il dono di saper vivere pienamente nell'oggi della Chiesa e la capacità di incarnare nella nostra chiesa locale le linee magistrali di Papa Francesco. Ricordando sempre che il frutto dello Spirito è l'amore, la Veglia sarà occasione per rinnovare insieme il senso della nostra fede riunendoci in preghiera, ascoltando la Parola di Dio e rendendo grazie al Signore durante la santa messa per il suo grande dono e la sua misericordia”.