CAMPOBASSO. Una vetrina per lo sport, ma anche per il Molise e per la città di Campobasso. In un PalaUnimol caratterizzato da una grande cornice di pubblico si è celebrata l’inaugurazione ufficiale dei Campionati nazionali universitari.

Un impegno che coinvolgerà undici comuni della regione da oggi è fino al prossimo al 27 maggio e che genererà un indotto prolifico anche in termini economici e socio-culturali. Ventisette le discipline in cui gli atleti si misureranno, molte delle quali paralimpiche.

Alla cerimonia anche il sindaco di Campobasso, Antonio Battista:

«È con grande piacere ed emozione che do come presidente della Provincia di Campobasso, ma soprattutto di sindaco di questa città, il benvenuto ai protagonisti dei Campionati Nazionali Universitari, ossia i giovani atleti che saranno ospiti di questa città che mi onoro di rappresentare. Quella che comincia oggi - ha detto l primo cittadino - non è solo una kermesse sportiva, ma una preziosa vetrina nel corso della quale mostrare il nostro lato migliore, quello che passa per sani valori come l’accoglienza e la semplicità della nostra gente. Valori in cui credo e che spero, anzi ne sono convinto, vengano apprezzati da chi arriva o torna nella nostra terra. Terra che in questi giorni si offre agli atleti dei Campionati Nazionali Universitari, alle loro famiglie, e al personale e a tutti i tecnici che avranno modo di conoscere una parte del territorio e in particolar modo i comuni che hanno aderito alla kermesse”.

“Un’occasione, lo ribadisco, per farci conoscere, ma soprattutto conoscere, proprio attraverso questi campionati, l’Università nella sua completezza e nelle sue sfaccettature, le discipline parallele a quelle dell’alta formazione che gli atenei offrono e soprattutto l’importanza che le università danno allo sport. Sport da sempre inteso come la ricetta più efficace per crescere sani nel corpo e nello spirito. Sport - ha spiegato il sindaco - come la miglior palestra per forgiare il carattere, per imparare a vincere ma anche a perdere, per apprendere quei solidi principi che accompagneranno i giovani lungo il percorso della loro vita”.

“All’interno dell’amministrazione - ha aggiunto Battista - ci piace considerare lo sport anche quale rivalutazione e buon utilizzo del tempo libero che diventa esperienza di vita, fonte di apprendimento e rafforzamento della propria personalità e della propria identità nello studio prima e nel lavoro dopo. Sport dunque da promuovere nella sua vera essenza. Come state ci state insegnando con questi Campionati. Grazie dunque per aver scelto questa prestigiosa Università e la città che rappresento ai ragazzi dico vinca il migliore e a tutti auguro buono sport e buona permanenza a Campobasso”.