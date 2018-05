Turisti francesi in gita tra Termoli e Isole Tremiti

TERMOLI. Turisti francesi alla scoperta del nostro Borgo antico e delle Isole Tremiti. Provenienti da diverse regioni francesi sono giunti a Termoli, dopo essere sbarcati a Ciampino, un gruppetto di 18 turisti. Ad attenderli il presidente dell'Archeoclub Oscar De Lena che ha fatto visitare loro le viuzze e le piazzette del nostro borgo antico soffermandosi in modo particolare nella Cattedrale dove ai graditi ospiti è stata raccontata la storia dei nostri due santi Basso e Timoteo e dei luoghi siti nella cripta dove le loro reliquie furono ritrovate. Il tour è proseguito poi per la ormai famosa "rejiecelle" per concludere poi la visita sul terrazzo del castello dal quale i francesi hanno scattato decine di foto. La loro visita nel nostro territorio proseguirà con una giornata da spendere alle isole Tremiti e poi per altri centri di interesse storico-culturali del nostro Molise. Ottima la loro impressione sul nostro Borgo Antico.