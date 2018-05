L'acqua come risorsa fondamentale, se ne è discusso una settimana intera

GUGLIONESI. L’acqua è un elemento fondamentale per qualsiasi forma di vita sulla terra ed ha un ruolo strategico in molte delle attività svolte dall’uomo. Nei prossimi decenni, tuttavia, l’umanità dovrà fare i conti con una disponibilità sempre minore di fonti di acqua pulita: questa consapevolezza ha portato vari leader mondiali ad assumere impegni rigorosi durante la conferenza di Parigi sul cambiamento climatico tenutosi nel dicembre scorso.

La particolare attenzione per le risorse idriche mira ad incoraggiare la cooperazione e le iniziative in questo settore, sia tra i paesi che tra i protagonisti della società civile. Inoltre, nel settembre 2015 i governi dei 193 paesi membri dell’Onu hanno sottoscritto l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, ovvero un programma d’azione che ingloba 17 obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile. L’Obiettivo 6 “garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture igienico-sanitarie”, è stato il tema del meeting transnazionale tenutosi a Guglionesi dal 7 all’11 maggio 2018 nell’ambito del progetto Erasmus+ “Sos, water Sources are Alarming”. Obbiettivo del meeting, che ha coinvolto studenti e docenti di scuole superiori di Portogallo, Repubblica ceca, Turchia, Romania e Italia, è rendere gli studenti consapevoli dell’importanza dell’acqua per la vita e dell’urgenza di trovare modalità idonee per una gestione sostenibile delle risorse idriche.

Abbiamo incontrato Maria Maddalena Chimisso, dirigente scolastico dell’Istituto Omnicomprensivo di Guglionesi, e la docente referente del progetto, la professoressa Lesley Fearn, per avere una loro impressione sull’andamento del progetto. «I ragazzi hanno studiato a livello scientifico le cause dell’inquinamento dell’acqua e i problemi di approvvigionamento e captazione dei bacini idrici, avvalendosi anche alla preziosa collaborazione di Molise Acque e dell’ing. Ludovico.

Ogni giorno di questa settimana sono stati impegnati in un’attività diversa: sono stati in visita alle sorgenti di Riofreddo e alla diga di Arcichiaro, per esaminare da vicino la condizione delle risorse idriche a livello locale e come operano gli enti coinvolti, e si confrontano sistemi operanti nelle diverse nazioni». «Hanno visitato le fonti di Guglionesi e hanno potuto apprezzare le bellezze e la storia del territorio: ricollegare il globale con il locale: questo è l’obiettivo del progetto Erasmus - ha aggiunto la professoressa Fearn - vengono studiati metodi di insegnamento innovativi per affrontare queste tematiche: i ragazzi hanno a disposizione un’aula multimediale con computer e lavagna interattiva multimediale, e i lavori prodotti sono stati condivisi, pubblicizzati e documentati in modo da diffondere le buone pratiche, come ci chiede la Comunità Europea: a questo scopo sono state utilizzate piattaforme di condivisione online, come ad esempio l’app Flipgrid, sulla quale è possibile caricare foto, video e registrazioni, e sedute Skype, con la quale è possibile lavorare a distanza. Sono stati usati strumenti di didattica inclusiva per studenti con bisogni educativi speciali».

Qual è stata la risposta dei ragazzi? «La risposta è stata eccezionale: il progetto prevede che gli studenti si ospitino a vicenda: i nostri studenti sono stati una settimana con i ragazzi che ospitano, hanno socializzato, sono usciti tra loro, si sono confrontati con culture diverse e hanno abbattuto ogni stereotipo e pregiudizio. Hanno avuto l’occasione di praticare le lingue che studiano a scuola. Alla fine della settimana hanno condiviso la loro esperienza con la classe in modo entusiastico e hanno incoraggiato chi non ha aderito al progetto a vivere questa esperienza. Ricordiamo, a questo riguardo, che la nostra scuola offre agli studenti la possibilità di frequentare l’intero quarto anno all’estero. Non è semplice organizzare Erasmus e meeting transazionali, occorre un dispiego notevole di risorse, le piattaforme per i progetti europei sono molto impegnativi, ma la nostra scuola considera l’apertura verso l’esterno e l’abbattimento dei confini una priorità. Abbiamo ragazzi speciali, molti di loro viaggiano e sono di mente aperta, il lavoro con loro è facilissimo»