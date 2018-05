“Mai Più Sole-Non Una di Meno” Termoli contro il Movimento 5 Stelle di Roma

TERMOLI. Associazione “Mai Più Sole-Non Una di Meno” Termoli sul piede di guerra per quanto avvenuto alla Casa Internazionale delle Donne dalla storica sede nel complesso denominato.

«Ieri a Roma è andato in scena un bruttissimo copione di arretramento della democrazia, che rischia di cancellare per sempre un progetto unico al mondo: in Consiglio Comunale è stata approvata, con i soli voti del Movimento Cinque Stelle e l’abbandono dell’aula per protesta da parte di tutte le opposizioni, una mozione che sfratta la Casa Internazionale delle Donne dalla storica sede nel complesso denominato Buon Pastore, per morosità.

Dal 1987 questo stabile monumentale era diventato, dopo un’occupazione poi legalizzata attraverso una trattativa con il Comune, un organismo autonomo unico nella sua specificità, volto a valorizzare la politica delle donne, offrendo servizi e consulenze di ogni tipo (legale, del lavoro, psicologica, medica).

Un luogo plurale, aperto al mondo, abitato da decine di associazioni, che dispone di una ventina di dipendenti regolarmente assunte a tempo indeterminato, ed offre tra l’altro un ristorante, un centro congressi ed una segreteria organizzativa, in cambio di una piccola quota associativa e di un contributo che permette convenzioni con altre strutture per fornire servizi alle donne. Dal 1987 la Casa è stata un laboratorio per la promozione dei diritti, dei saperi e delle esperienze prodotte dalle donne e per le donne. Si lavora per difendere l’autodeterminazione femminile, la libertà di scelta sulla maternità, ma anche per contrastare razzismo e sessismo, accogliere e tutelare le donne in difficoltà, contrastare la mafia e la criminalità organizzata, elaborare nuove visioni, eco-sostenibili e condivise, della città, promuovere la produzione artistica femminile, fare cultura.

E’ grazie alla Casa delle Donne che è nata “Mai Più Sole-Non Una di Meno”, l’associazione cui abbiamo dato vita qui a Termoli.

La politica di sfratti iniziata dall’amministrazione capitolina con lo sgombero della sede del Forum dell’Acqua continua dunque a seminare distruzione e a tentare di cancellare esperienze uniche e fondamentali nel panorama associazionistico italiano.

La chiusura della Casa delle Donne va impedita: tocca a noi donne difendere i presidi nati sul territorio per consentirci di raggiungere una vera parità di genere. Se perdiamo questi luoghi di aggregazione e crescita collettiva (e lo sappiamo bene qui, dove praticamente non ne esistono) perdiamo gli unici antidoti alla morte della democrazia: incontrarsi, discutere, trovare ascolto ed aiuto, progettare insieme.

Per questo dobbiamo essere informate su avvenimenti come questo, opporci e reagire, alzare la nostra voce anche da qui: siamo sicure che non è questo il modo di risolvere i problemi economici del comune di Roma. Ma è certo un modo per rendere molto più povere e indifese non solo le donne, ma tutta la società».