Il testamento spirituale di Lucky, cosa lascia un cane quando muore

TERMOLI. Una nostra cara amica e lettrice, A.C., ha perso un suo carissimo amico, Lucky, il suo amato cagnolino, e tanto è stato l'amore che lei e la sua famiglia gli hanno donato, ricambiati, che oggi che non c'è più, il vuoto che la sua perdita ha lasciato è pari a quello che un congiunto lascia quando muore. Questo amore ha fatto immaginare alla nostra amica che il suo cagnolino, prima di morire, le abbia lasciato un testamento spirituale, testimonianza di affetto e amore genuino di un amico fidato qual è, dalla notte dei tempi, il cane per l'uomo.

Le parole che ora leggeremo sicuramente commuoveranno soprattutto chi ha sperimentato, nella propria vita, l'amore di un animale: un messaggio di speranza che speriamo possa dare conforto a chi ha vissuto la dolorosa esperienza di perdere un amico a quattro zampe. Ecco le toccanti parole che, nell'immaginazione della nostra lettrice, la cara bestiola ha lasciato in eredità alla sua amica (non ci piace definirla padrona):

«TESTAMENTO DI UN CANE Amico mio, la mia eredità non è fatta di beni materiali, ma resteranno tuoi per sempre l’allegria, la gioia di vivere, il rispetto che spero di averti insegnato in tanti anni di vita in comune. Se sono riuscito a spiegarti cos’è l’amore di un cane e tu sarai capace di regalare un amore che gli assomigli anche solo un po' a qualsiasi essere vivente, uomo o animale che sia, saprò di averti lasciato un bene inestimabile e scodinzolerò felice tra le nuvole. Una raccomandazione: non provare a dimenticarmi, non ci riusciresti, e non dire: «basta animali, ho sofferto troppo», se lo dicessi, significherebbe che non ti ho lasciato nulla. Se ti ho insegnato l’amore dimostramelo offrendolo ad un altro animale: ti darà anche lui tenerezza, allegria ed ancora amore. E alla fine ti lascerà un testamento come questo. Così, senza accorgertene, continuerai ad imparare e crescere, ed un giorno ci ritroveremo tutti insieme in un unico paradiso, perché non c’è un Paradiso per gli uomini ed un Paradiso per gli animali, ce n’è uno solo per tutti quelli che hanno imparato ad amare».