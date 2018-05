Villa Mafalda Roma e la diabetologia molisana

ROMA. Recentemente è stata coniata una nuova parola “diabesità”, un neologismo che fa sorridere i più, ma che in realtà rappresenta quella particolare condizione in cui si trova una persona affetta da due differenti patologia: il diabete e l’obesità.

Un quadro nazionale in cui si inseriscono le recensioni della Casa di Cura Villa Mafalda, centro polispecialistico della città di Roma da sempre attento alle patologie legate in maniera diretta allo stile di vita dei pazienti.

Attualmente all’interno del territorio Italiano sono circa 2 milioni le persone che vivono questa particolare condizione. La stessa organizzazione mondiale della sanità ha evidenziato come la diffusione del diabete di tipo 2 sia nettamente raddoppiata nell’arco degli ultimi 30 anni. L’obesità rappresenta infatti una delle cause principali che decreta l’insorgere del diabete, circa il 44% dei casi di diabete di tipo 2 sono da imputare al sovrappeso.

Purtroppo in Molise, alla fine dello scorso anno le persone affette da questa patologia erano oltre il 7% della popolazione regionale con una spesa totale di 60 milioni l’anno che comprende circa 20000-22000 abitanti. Un dato figlio del cattivo stile di vita dei molisani che praticano poco sport e conducono uno stile di vita irregolare.

Si tratta di un numero, e non di una semplice opinione, che deve farci riflettere. Lo stile di vita irregolare è infatti una delle principali cause di affezione. Per questo è importante porre l'attenzione sulla crescita urbana, sullo sviluppo delle nostre comunità dando vita così a delle città più vivibili e nel quale viene incentivato il movimento fisico.



La lotta al diabete rappresenta un importante stimolo per Villa Mafalda, anche perché secondo l’organizzazione delle nazioni unite questa patologia è oggi una delle 3 emergenze sanitarie del nostro pianeta. Viviamo infatti in una società moderna condizionata in maniera diretta dallo sviluppo della malattia.

Chi è diabetico è consapevole del fatto che le complicazioni agli occhi sono direttamente collegate alla patologia di cui è affetto, un fattore dato dalla presenza di elevati valori di zucchero nel sangue che possono danneggiare i vasi sanguigni della retina causando danni e ripercussioni quotidiane.

Una delle principali cause di complicanze oculari da diabete è senza ombra di dubbio la retinopatia diabetica che affligge circa il 30% della popolazione mondiale. L'importanza per ogni diabetico di avere a propria disposizione un oculista di fiducia e soprattutto un follow up programmato in grado di monitorare attentamente il problema. Per svolgere una procedura di diagnosi efficace sono fondamentali un'ecografia oculare ed un'adeguata tomografia a coerenza ottica meglio nota come OCT.



Proprio dal Molise e da Pozzilli in provincia di Isernia arrivano le più grosse recensioni e novità per quanto riguarda la lotta al diabete e nello specifico, le complicazioni vascolari negli affetti.

La soluzione, che punta a migliorare la qualità di vita delle persone malate, arriva da una molecola sperimentale in grado di combattere la disfunzione endoteliale e l’iper-attivazione piastrinica.

Facendo riferimento ai commenti della comunità scientifica, si tratta di due fattori che, soprattutto nei pazienti diabetici, aumentano notevolmente le possibilità di contrarre delle patologie cardiovascolari. L’opportunità di arrestare questo ciclo e di limitare i danni rappresenta un’importante occasione per tutti i malati.

Il lavoro di ricerca ha voluto concentrarsi in maniera particolare sulla proteina Rac1 che da un lato, quando inibita, migliora la funzione endoteliale e dall’altro, arresta la proprietà aggregante delle piastrine. Un lavoro ancora in corso d’opera, ma che ragguarda notevoli miglioramenti per tutti i pazienti affetti.

Da questi dati e dai diversi commenti degli specialisti il diabete rappresenta una vera sfida per le persone che ne sono coinvolte. Esso necessita appunto di una diagnosi, di un costante monitoraggio e di trattamenti che comprendano le innumerevoli sfaccettature ad esso annesse.