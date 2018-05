Dislessia e disturbi dell'apprendimento, la testimonianza di Andrea

TERMOLI. Un altro interessante ed utile servizio alla comunità è stato dato dal Lions Club Tifernus di Termoli presso l’Istituto Alberghiero della città dove si è parlato della patologia della dislessia. Il titolo dell'incontro è stato: "D.S.A. (Disturbi, Specifici di Apprendimento) Fattori positivi per la costruzione dell'adulto" affrontando percorsi attraverso lo studio di aspetti sociali che mettono a disagio i ragazzi e ragazze.

Ad aprire i lavori, vista l’assenza della Presidente del club termolese, Mariangela Martella, è stato l'officer VI Circoscrizione del Lions Tifernus, l'avvocato Antonio Liberatore a cui si è unita in un secondo momento la dirigente scolastica nonché vicesindaco Maria Chimisso. Lino Sticca ha introdotto i vari ospiti: Onorio Onori, Coordinatore Distrettuale 108A con il service "Libro Parlato Lions", la dr.ssa Donatella Palmieri, Presidente AID Sezione Campobasso.

Tra i relatori l'avvocato Angelo Fatica, docente IPSEOA Termoli che ha parlato della questione "degli aspetti normativi della legge 08 ottobre 2010 numero 17”, mentre la dr.ssa e psicoterapeuta Valeria Strada ha introdotto: "Avere un D.S.A. è un problema? Per Chi? La sfida dell'apprendimento”.

La dottoressa Simonetta Longo, dirigente e formatrice AID, ha parlato di strategie d'insegnamento efficace per una dialettica competente. Toccante inoltre la testimonianza di Andrea Guarracino, affetta in passato da dislessia, che ha parlato della sua giovane vita soffermandosi appunto sulla patologia in questione che l'ha colpita in tenera età fino ad arrivare poi, una volta guarita, ai campi di calcio sui quali oggi gioca come portiere.

Un service quello del Lions Club Tifernus che ha centrato ancora una volta l'obiettivo prefissato, aprendo un dibattito su un tema molto sentito come quello della dislessia e che sta trovando sempre più persone interessate a tale problema.