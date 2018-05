Se questa è promozione, a noi il servizio di «Sì viaggiare» su Rai 2 non è piaciuto

TERMOLI. A noi, sinceramente, il servizio proposto dalla rubrica del Tg2 “Sì Viaggiare”, andata in onda poco prima delle 14 di oggi, non è piaciuto affatto.

Tranne qualche rara frase di apprezzamento diretto, la descrizione positiva dell’ambiente turistico e paesaggistico, oltre che delle peculiarità storiche e gastronomiche, è stato lasciato a coloro che microfono alla mano, sono intervenuti, come Antonio Mucciaccio, Maricetta Chimisso, Lucia Marinucci e Monica Meini.

Ma il narratore in ben tre occasioni ha calcato la mano con una prosa poco promozionale, quasi denigratoria, come “siamo nella regione economicamente più povera d’Italia”, riferendosi alla presenza dell’Unimol, “con poche risorse” e poi sul turismo balneare, “le spiagge si popolano, ma non troppo”.

Beh, se questo è marketing territoriale non ci stiamo. Affatto.

Oltretutto, la ricostruzione e la visita nel luogo simbolo del Castello è stata fuorviata dalla presenza dei cimeli appartenenti alla mostra di San Timoteo, esposizione circoscritta, che non caratterizza il maniero federiciano.

Insomma, la chiosa dell'autore del servizio è che si sta cercando una località genuina e tranquilla - tra le righe, sonnacchiosa - c'è Termoli.