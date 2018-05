Il diritto di avere diritti si apprende dai più piccoli

TERMOLI. Sfilata di premiazione ieri mattina nella sala della Parrocchia del Sacro Cuore a Termoli, dove si è svolta la cerimonia del concorso scolastico indetto per il 2018 dalla Fondazione “Lorenzo Milani” Onlus sul tema “Cittadinanza Bene Comune: Il diritto di avere diritti”.

Il concorso, rivolto alle scuole di ogni ordine e grado di Termoli e del Basso Molise, è giunto alla sua sesta edizione, e continua a riscuotere notevole interesse e partecipazione: quest’anno i lavori pervenuti sono arrivati da 14 classi di cinque scuole di Termoli, Campomarino e Larino, ed hanno coinvolto più di 260 studenti dai nove ai sedici anni.

Il tema scelto per l’edizione in corso, la cittadinanza, si collega a quello dell’accoglienza proposto nel 2017 ed è certamente un tema difficile e controverso, che ha tuttavia molto interessato i ragazzi, ed ha portato alla realizzazione di lavori digitali, grafici, multi materiali spesso sorprendenti per creatività, sensibilità e fantasia.

Sono stati assegnati tre premi in denaro, ciascuno di trecento euro, da destinare all’acquisto di materiale didattico o alla realizzazione di progetti, e sono state consegnate ai ragazzi e ai loro insegnanti targhe e pergamene ricordo.

Ogni classe ha spiegato il metodo seguito, rivelando disinvoltura e buone capacità espressive nel mettere in evidenza motivazioni e momenti esecutivi, e soprattutto dimostrando di aver approfondito con passione l’argomento e di aver maturato una propria posizione su di esso, con l’aiuto delle insegnanti che hanno guidato con attenzione la discussione, le fasi operative e il lavoro collettivo.

Per la scuola primaria si sono classificate prime le classi V^ A e V^ B dell’Istituto Comprensivo Statale di Campomarino, Scuola Novelli, che hanno scritto poesie, rivisitato l’Inno di Mameli usando le lingue dei paesi rappresentati in classe, creato poster coloratissimi e fantasiosi.

Ancora Larino sul podio per la scuola secondaria di Primo Grado, con la classe I^ A e la sua splendida mongolfiera della cittadinanza, che trasporta tutti i paesi del mondo in alto, ad annullare i confini e a realizzare una terra dove i cittadini sono tutti uguali.

I ragazzi della II^ A dell’Istituto Professionale di Campomarino, infine, hanno diviso il premio con la I^D del Liceo Scientifico Alfano da Termoli: dopo essersi confrontati in classe, in maniera anche accesa secondo il loro resoconto, sul tema del concorso, senza trovare un accordo, hanno poi scelto di dare voce ai protagonisti e di raccontare con un fumetto digitale tre percorsi diversi che hanno portato alla conquista della cittadinanza.

I secondi invece hanno voluto prima di tutto informare, con un video molto ben strutturato, sui diversi tipi di Ius: Soli, Sanguinis, Culturae, e sui requisiti per diventare cittadini italiani. Hanno poi ricostruito la situazione degli studenti stranieri in Molise, con e senza cittadinanza, e presentato la testimonianza di operatori dello Sprar che operano con la Caritas di Termoli-Larino proprio su questi temi.

Una bella giornata di impegno e di festa, che ancora una volta ci convince dell’importanza di coinvolgere le giovani generazioni nella riflessione e nell’azione sui beni comuni, e dell’assoluta rilevanza del ruolo della scuola nel mettere al primo posto il confronto, la discussione e la conoscenza per poter cambiare gli stereotipi e le paure di cui si nutre il razzismo, oggi purtroppo sempre più presente nella vita di tutti noi.