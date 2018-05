TERMOLI. Si è svolta ieri pomeriggio l'iniziativa intitolata "Un mare da salvare" organizzata e realizzata dalle associazioni Legambiente Molise e Agesci.



Decine di scout si sono dati appuntamento sul lungomare sud di Termoli e hanno ripulito l'arenile nei pressi del Circolo Vela e dell'area dell'Istituto Zooprofilattico.

Moltissimi sono stati i rifiuti recuperati e raccolti dagli scout: vecchie reti da pesca, cerchioni, bottiglie di plastica e vetro, corde e molto altro.

"Bisogna avere rispetto dell'ambiente in cui viviamo - ha dichiarato il sindaco Angelo Sbrocca agli scout e gli operatori Legambiente radunati al porto nei pressi della Capitaneria - il mare rappresenta soprattutto per noi di Termoli un elemento vitale e imprescindibile per la nostra salute. Quello che avete fatto oggi, prendervi cura della spiaggia e dell'ambiente, vi fa onore e deve servire da esempio a chi purtroppo non ha più rispetto della natura e quindi di se stesso. Ricordiamoci sempre che nessuno di noi può vivere bene se non in perfetta simbiosi con l'ambiente che lo accoglie".