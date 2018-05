Fidapa, con la Candle night si rinnova l'impegno

TERMOLI. Nella serata di venerdì 25 maggio si è tenuta la Candle Night dell'associazione Fidapa di Termoli distretto Sud -Est. Il primo cittadino, invitato a prendere parte alla cerimonia ha dichiarato: "Le associazioni come la Fidapa rappresentano una delle parti migliori della nostra città. Complimenti alle socie e al presidente Nuccia Spadaro per la capacità di aggregare persone provenienti da ambiti diversi e unirle tramite il forte legame del credere negli stessi valori e perseguire gli stessi obiettivi. Grazie alla Fidapa per avermi dato modo di partecipare alla cerimonia della Candle Night e di condividere con le socie uno dei momenti più importanti del percorso di quella che è una delle associazioni più longeve della nostra città.

Grazie alle nostre associazioni e alle donne della Fidapa perché rendono Termoli una città più viva e senz'altro migliore".