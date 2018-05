San Donà: i Bersaglieri del Molise attraversano il fiume sacro alla Patria

TERMOLI. Un Raduno Nazionale di forti emozioni per i Bersaglieri Molisani in terra Veneta, iniziato il 10 maggio con la visita al Museo della 3° Armata per passare poi al Sacrario di Redipuglia dove riposano 100.000 Eroi ed infine calcare con una guida alpina “La Dolina del XV Bersaglieri” sul Monte Sei Busi, ha fatto stringere un nodo in gola a tutti i Bersaglieri Molisani.

Il giorno successivo i Bersaglieri del Molise hanno inaugurato a Cavallino (VE) il “Forte Radaelli” alla presenza del Sindaco e del Direttore del Forte. Nel pomeriggio spettacolare è stato il festival “Military Tattoo” presso lo stadio Zanutto di San Donà di Piave, dove prima si è esibito il reparto ginnico dell’11° Reggimento Bersaglieri della Brigata Ariete e successivamente si sono esibite e sfidate in caroselli coreografici e musicali di alto livello le bande militari di sei nazioni che hanno preso parte alla Grande Guerra: la Banda dell’esercito Sloveno, la banda dell’esercito Ungherese, la banda dell’esercito Francese, la banda dell’esercito degli Stati Uniti d’America, la banda di cornamuse del Regno Unito e per finire tre fanfare Bersaglieri: la fanfara di San Donà di Piave, la Fanfara di Bedizzole e la fanfara di Lonate Pozzolo con un unico tema dominante: La musica unisce i Popoli e proprio nel finale, spoglie delle loro identità nazionali, unite in un'unica formazione, hanno concluso lo spettacolo con le note dell’aria “Nessun Dorma” della Turandot.

Nella giornata di chiusura del raduno un caloroso e festante pubblico (circa 130.000) ha invaso i Comuni di San Donà e Musile di Piave, territori che hanno visto l’Esercito Italiano ed in particolare i reparti Bersaglieri durante la Grande Guerra, riscattare la disfatta di Caporetto con atti di puro eroismo.

Alla presenza del Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, del Decano dei Bersaglieri in servizio ed del Presidente della regione Veneta, Luca Zaia, i circa 30.000 Fanti Piumati arrivati da ogni parte d’Italia, hanno sfilato di corsa - 180 passi al minuto così come stabilivano i regolamenti militari del 1836 e come vuole ancora oggi la tradizione. Suggestivo il percorso di 3.798 metri scelto dal Comitato Organizzatore lungo le strade dei comuni di Musile e San Donà di Piave, che per l’occasione ha previsto l’attraversamento del fiume sacro alla Patria per ben due volte. La prima a pochi centimetri dalla superficie dell’acqua, grazie alla grande professionalità del 2° Reggimento Genio Pontieri dell’Esercito Italiano che ha effettuato il gittamento di un ponte galleggiante motorizzato in meno di 24 ore e la seconda volta con l’attraversamento del Ponte della Vittoria. Palpabile è stata l’emozione che ha riempito i cuori ed i volti dei Bersaglieri Molisani durante l’attraversamento del fiume Sacro alla Patria rigorosamente di corsa ed al suono della Fanfara.

Il 66° Raduno Nazionale Bersaglieri, denominato anche raduno di chiusura dei festeggiamenti del Centenario della Grande Guerra, è stato animato da intensi valori commemorativi riguardanti i tragici e indimenticabili eventi bellici, dove molti Eroi si sono immolati per la Patria e tra di loro molti Eroi Molisani. Le loro Medaglie e Croci di Guerra al Valor Militare sono state per l’occasione indossate ed onorate dai Bersaglieri Molisani presenti al raduno durante tutto il percorso della sfilata.

L’ampia compagine Bersaglieresca Molisana, circa 120 Bersaglieri, con la totalità dei dirigenti associativi era così composta: Il Presidente Regionale Bers. Antonio Sappracone, il Presidente Provinciale di Campobasso Bers. Pasqualino Macchiarolo, il Presidente Provinciale di Isernia Bers. Mario Malorni, nonché i Presidenti delle Sezioni di Bonefro, Montenero di Bisaccia, Petacciato, Termoli, Ururi, e Intercomunale Pentria di Isernia con i relativi Labari Sezionali ed i Medaglieri, capeggiati dalla Fanfara Arditi di Casteldaccia. L’immagine profusa dalla struttura Associativa Molisana, ha confermato e superato di gran lunga gli entusiastici risultati ottenuti lo scorso anno al Raduno Nazionale di Pescara, tanto che a conclusione della sfilata durante la cerimonia del passaggio della “Stecca”, al Molise è stato consegnato il Gonfalone dell’Italia Meridionale, privilegio che permetterà al Molise di aprire il Raduno Nazionale Bersaglieri del prossimo anno: Matera 2019.

L’A.N.B. molisana ringrazia il fotografo Riccardo Malorni che ha immortalato momenti irripetibili.