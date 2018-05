LARINO. «Per capire la festa di San Pardo devi viverla». Dal di dentro, tra chi allestisce un carro e vive questo momento durante tutto l'anno; dal di fuori, tra chi visita, si avvicina, osserva quello che succede nel centro frentano dal 25 al 27 maggio. Tre giorni di festa, una sola grande famiglia per una festa unica e carica di significati. Tantissime persone, provenienti anche da fuori regione e dall'estero, hanno condiviso i festeggiamenti che hanno avuto come culmine la giornata di sabato 26 maggio. Centinaia di famiglie di larinesi rientrate da ogni dove, gruppi di amici, emigranti: San Pardo è l'unica festa che unisce tutti, senza se e senza ma, la dimostrazione di un evento totale capace di fare comunità nel vero senso della parola. Tanto sole, i tre giorni caduti nel fine settimana, una devozione profonda che si perde nel tempo, dal cuore delle generazioni dei nonni, agli occhi dei nipoti.

Sono stati quasi centotrenta i carri trainati dagli animali vestiti a festa e ricoperti da migliaia di fiori di carta immersi nelle processioni. La prima, quella della sera del 25 maggio dalla Cattedrale alla cappella del cimitero dove è custodita la statua del compatrono San Primiano martire larinese come Firmiano e Casto, posta sul carro numero uno della famiglia Puchetti e riportato fino al Duomo sotto il cielo stellato e i carri illuminati in una magia di colori.

Quella del 26 maggio, solennità di San Pardo, per le vie del centro storico: a mezzogiorno un tripudio di suoni e colori ha accolto l'uscita delle reliquie e del busto argenteo del protettore di Larino e di tutta la Diocesi. Avanti, tutte le statue portale in spalla custodite nelle chiese della città. In questa giornata speciale si ricorda l’arrivo a Larino delle spoglie mortali di San Pardo, avvenuto il 26 maggio dell’anno 842. La processione è stata preceduta dal pontificale presieduto da mons. Nunzio Galantino, Segretario generale della Conferenza Episcopale Italiano, con il vescovo De Luca e i sacerdoti della città e della comunità diocesana. Una messa animata dal coro della Cattedrale. Intorno a mezzogiorno la benedizione di mons. Galantino dal balcone del palazzo vescovile tra lo scampanare dei campanacci e i rintocchi in un'atmosfera unica e suggestiva e un totale affidamento al Santo protettore.

Canti, preghiere e la laudata di San Pardo, antico canto della Carrese, intonata anche dai più piccoli, hanno accompagnato il giro processionale guidato dal vescovo, Gianfranco De Luca. Il rientro nel primo pomeriggio in Cattedrale dopo aver affrontato il percorso tortuoso ma spettacolare del centro storico medievale, in particolare le stradine di via Seminario e via Leone. Terza giornata di festa domenica 27 maggio con la processione che dal centro storico “riporta” San Primiano alla sua abituale dimora nella cappella del cimitero. L'andare a Larino “sopra” e il tornare verso la Cattedrale è inframezzato da un momento conviviale nelle campagne e nei casolari riaperti per l'occasione in un clima di gratitudine, riposo e autentica fraternità. Si conclude tutto in serata con la celebrazione eucaristica ma già pensando al San Pardo che verrà ringraziando il Signore per quello appena concluso. «Viva San Pardo, oggi è sempre».