TERMOLI. Sta diventando un tormentone, più che un video virale, quello che qualcuno, trovandolo in rete, ha cominciato a spammarlo su Termoli, soprattutto via WhatsApp. Un branco di cinghiali numerose che attraversa una zona industriale.

L'hanno messo in circolazione dicendo che erano esemplari in corteo al funerale dell'ormai celebre Albertone, il cinghiale sotto ordinanza di cattura e abbattimento del sindaco Angelo Sbrocca, che girovaga o girovagava (non si vede da alcuni giorni).

Al di là dell'evidente battuta, si è tentato di spacciarlo per una vera e propria invasione avvenuta tra la zona artigianale, in particolare nei pressi del Bingo di via delle Acacie oppure nelle vicinanze dell'ospedale San Timoteo.

Nulla di tutto questo, poiché abbiamo cercato di riconoscere l'insegna dell'azienda che si vede sullo sfondo e non la rinveniamo, oltretutto una strada così ampia a due corsie di marcia non c'è nella zona artigianale, tanto meno nei meandri di viale San Francesco.

Allora, anche grazie al fiuto, c'è da dirlo, dell'amico Ezio Varrassi di Termoli Wild, abbiamo scoperto l'arcano, la zona industriale è vera, ma è quella di Lanciano.