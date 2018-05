Ultima domenica di maggio, dell'imminente estate c'è stato un piccolo assaggio

TERMOLI. Assaggio d'estate sul litorale adriatico che ha registrato, ieri, nell'ultima domenica di maggio, già da metà mattinata, una discreta affluenza verso le spiagge. In molti, termolesi e vicini di paesi limitrofi, hanno scelto di trascorrere questa la giornata a mare. Le temperature, sopra le medie stagionali, hanno favorito i primi bagni in quest’ultimo scorcio di primavera. Armi e bagagli e via in spiaggia.

Anche se le ordinanze d’inizio della stagione balneare non sono ancora state emanate e gli arenili liberi non sono tirati a lucido, primi tuffi e tintarella sul lungomare Nord. Dopo il cielo grigio d’inizio settimana, il sole ha poi fatto la sua comparsa il fine settimana con temperature molto alte, richiamando così molti bagnanti: code di auto parcheggiate presenti sul tratto di strada che costeggia via del Mare, verso il lungomare Nord.