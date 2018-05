SAN MARTINO IN PENSILIS. “Di fronte al dolore siamo senza armi. Fuggire o chinarsi ad esso, mostrando amore e compassione?” Queste alcune delle parole di Giancarlo Graziaplena, moderatore del Convegno tenutosi nel pomeriggio di ieri, presso la sala consiliare del Comune di San Martino in Pensilis. Una iniziativa per celebrare la XVII Giornata Nazionale del Sollievo.

Sul piccolo territorio molisano l'Hospice di Larino è l'importante struttura che si occupa di stare vicina ai malati che dalle cure mediche non possono ricevere più nulla: struttura che pochi giorni fa è stata insignita del Premio nazionale “Gerbera d'Oro”.

Tanti gli interventi, molte le competenze e altrettante le emozioni che la sala gremita è riuscita a provare grazie alle parole di chi vive in prima linea una vita dedita al sollievo dell'altro. Un altro che non è soltanto e necessariamente il paziente, ma anche la famiglia che arriva all'Hospice col semplice e arcano pregiudizio che chi viene ricoverato lì lo fa per morire. Ma, come ha detto Monica Mazzocchetti – un'infermiera impiegata all'Hospice – “qui si viene a vivere perché offriamo uno spiraglio di luce a chi soffre, restituiamo dignità al paziente”.

Erano poco più delle ore 16 quando ci sono stati i primi saluti.

Per primo il Sindaco di San Martino in Pensilis, Massimo Caravatta, che torna a toccare il tema della Carrese di striscio: l'avvicinarsi al tema di questo convegno, e soprattutto a chi lo vive in prima linea, gli ha permesso di capire che ci sono persone buone e genuine che fanno tanto, mettendosi a disposizione degli altri. Ed è quello che tutti i partecipanti hanno compreso, attraverso le parole misurate e profonde di chi ha spiegato la propria attività lavorativa.

È seguito l'intervento del neo Presidente Regionale, Donato Toma, che ha spiegato come l'approfondire la tematica e la conoscenza dell'Hospice lo abbia emozionato. “Le emozioni vanno messe da parte per essere un buon soldato,” dice, “molto è stato fatto, ma c'è altro da fare e l'Hospice allevia dolore fisico, spirituale e psicologico, ma le Istituzioni devono farsi carico dell'aspetto burocratico, come i ritardi dei tempi”.

Il Direttore Amministrativo dell'A.S.Re.M, Antonio Forciniti, ci ricorda che da poco è iniziata anche l'attività domiciliare per cui tanto s'è battuto Mariano Flocco, Responsabile dell'Hospice, per la quale chiunque nel corso del convegno non ha potuto che spandersi in parole di lode e ammirazione per il suo operato e soprattutto per la sua umanità. Ed infatti le parole del dottor Flocco hanno ispirato fiducia, ma soprattutto amore: “le medicine fanno, ma soprattutto lo fa l'amore e la malattia è in realtà una grossa opportunità che ci deve far scrollare di dosso la nostra inutilità”.

Parole forti, quelle del dottor Flocco, che ha cercato di far capire al meglio qual è l'esperienza di vita per chiunque attraversi i corridoi dell'Hospice: paziente, familiare, operatore, medico, volontario. Proprio il Consigliere Regionale Vittorino Facciola ci restituisce un'immagine del dottor Flocco, dicendoci che è difficile trovarlo all'interno dell'Hospice come Direttore o come medico, proprio perché è sempre al di là della sottile patina che divide paziente e dottore.

Ma quello su cui ci proietta stavolta l'avvocato è un orizzonte diverso, ma pur sempre complementare e quello del sollievo dalla sofferenza. Ci spiega in che modo funzioni il DAT, Disposizioni Anticipate di Trattamento, meglio conosciuto come testamento biologico. La sua complementarietà con il vivere il meno possibile il dolore sta nel suo decidere, quando si è ancora nelle facoltà mentali e fisiche per poterlo fare, se si vuole o meno accettare un trattamento medico. Non è un'anticipazione dell'eutanasia, ma la possibilità di decidere la qualità della propria vita fino all'ultimo secondo. È un tema che tocca l'etica più che l'ambito medico-scientifico ed è sempre su questa scia che l'Avvocato Facciola auspica continui a procedere la normativa legislativa. Conclude ricordando che il Molise, nell'anno 2017, era l'ultima regione in Italia per le spese sociali mentre nel 2018 sono stati già finanziati un milione di euro che spera servano anche a mettere in piedi un interstizio tra l'aspetto sociale e quello sanitario.

L'aspetto etico stringe ovviamente il braccio a quello religioso attraverso le parole di don Nicola Mattia. Importantissima la riproduzione di parte della contro facciata della Cappella degli Scrovegni di Padova dove c'è un piccolo uomo che regge una grande croce, aiutato da un paio d'angeli. Quegli angeli, per il Parroco di San Martino in Pensilis, sono le stesse persone che si adoperano per i nostri parenti, per i nostri amici o per i nostri conoscenti che varcano le porte dell'Hospice.

In tal senso sono esemplificative le parole della sociologa Annamaria Perino che si è approcciata all'Hospice per esperienza diretta, qualche anno fa, con il preconcetto che quello fosse un posto per andare a morire. “Ma sono sicura che se mia madre fosse rimasta a casa, sarebbe morta molto prima e molto peggio”.

Quindi cosa sono queste cure palliative? In che cosa consistono se non servono a curare la causa di una malattia? Nella dolcezza, nella carezze, nel fornire alla persona che sta soffrendo un punto d'appoggio e secondo la dottoressa Perino e secondo lo psicologico Andrea D'Alete importantissimo è offrire la possibilità di raccontarsi, di dare una conclusione nonché un senso alla vita che si è vissuta e che sta per volgere al termine. Questo narrare influisce sui parenti, ma anche e soprattutto sugli operatori che vivono di volta in volta ogni dipartita.

L'equipe dell'Hospice inizialmente fatica a trovare un punto d'incontro con la famiglia e col paziente perché si entra lì arrabbiati, delusi, sfiduciati anche dal prossimo perché la malattia ci porta inevitabilmente ad una condizione di solitudine che va a sommarsi al dolore già preesistente. Ed ecco che qui entrano in gioco queste cure palliative, il sollievo, la possibilità di offrire una morte il meno dolorosa possibile all'interno di un ambiente confortevole soprattutto grazie a chi vi lavora.

Il convegno termina infatti con la riproduzione di un videoclip della durata di qualche minuto che, tra le mura buie e antiche della nuova sede comunale, ci offre un contatto diretto con il dolore. Attraverso la regia, la progettazione e la voce di Ida Mazzocchetti, assistiamo impotenti al discorso di una persona malata – Angela, a cui è dedicato il video – con il proprio dolore. Dolore che appanna, che dà forza perché in un modo contorto significa anche vita, che dà rabbia, che scava il proprio corpo, che a volte si nasconde lasciando che il sorriso e le risate vengano fuori per poi tornare con prepotenza, lasciando inerme chiunque ne sia vittima.

In conclusione, il convegno ha arricchito l'anima di chiunque vi abbia assistito. Forse perché le vite di tutti, in un modo o nell'altro, sono destinate ad una conclusione che potrebbe non essere facile e da qualche parte oggi abbiamo la certezza che qualcuno saprebbe come tenderci una mano.