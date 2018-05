Lavori straordinari in via Corsica, nella serata di domani chiuso il ponte Sei Voci

TERMOLI. L'area tecnica del comune di Termoli ha reso noto che domani, 29 maggio, saranno effettuati i lavori di riparazione straordinaria della fogna sottostante al ponte Sei Voci, a salvaguardia dell'igiene pubblica e privata. Per l'effettuazione dei lavori sarà necessario la chiusura del tratto stradale a ridosso del ponte Sei Voci, dal numero civico 112 al numero civico 132 di via Corsica, dalle ore 21 del 29 fino alle ore 06 del giorno 30, per lo svolgimento dei lavori in sicurezza.