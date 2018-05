TERMOLI. È iniziata ieri in Molise l'iniziativa "Spiagge e Fondali Puliti" organizzata da Legambiente con la collaborazione del gruppo Scout Agesci Termoli 1 e dell'associazione Termoli Sub e Guidotti Ships che si sono adoperati per la pulizia dei fondali entro il bacino del porto.

Alle operazioni dei sub, ieri pomeriggio al porto, era presente anche il sindaco Sbrocca che ha seguito attentamente tutto lo svolgersi dell'evento. Appena scesi in acqua nei fondali bassi, i due sub hanno fin da subito cominciato a tirare su materiale che sicuramente contribuisce a rendere le acque poco limpide come bottiglie di plastica, copertoni di auto, oggetti in genere che rendono i fondali delle vere e proprie discariche sommerse. Il mare se oggi è in queste condizioni è a causa dell’uomo che pensa di nascondere le nefandezze d’inciviltà in mare. Ieri pomeriggio i bambini degli scout "Agesci" hanno potuto constatare con i loro occhi come l’uomo è riuscito a violentare il corso della natura nel suo percorso lineare.

Le operazioni del recupero materiale dai fondali del porto hanno avuto anche la collaborazione degli uomini della capitaneria di porto.

Oggi Legambiente e gli Scout saranno sull’arenile di Petacciato.