Nuovo depuratore, finalmente buone notizie

TERMOLI. La sofferenza della città e della cittadinanza di Termoli per la condizione asfittica del vetusto impianto di depurazione del porto potrebbe avere i giorni contati, per fortuna. E’ andata a segno, dopo mesi di stasi dovuta al rifiuto della Crea gestioni srl e all’inerzia che ancora si registra con l’Egam, la procedura di gara finalizzata a trovare un gestore accreditato coi titoli giusti per prendere in carico il nuovo impianto di depurazione realizzato in contrada Sinarca. La Commissione di gara, presieduta dal segretario generale Vito Tenore, si è riunita lo scorso 22 maggio e ha vagliato le cinque proposte pervenute nei tempi all’amministrazione comunale. A vincere la gara è stata un’impresa della provincia di Foggia, a cui l’impianto sarà consegnato già da giovedì prossimo, per una gestione iniziale di durata semestrale. Appena sarà in funzione, questo modulo comincerà ad alleggerire il carico del vecchio depuratore e il fatto che accada nelle more dell’estate è sicuramente un fattore positivo. Inoltre, l’11 giugno scadrà la gara per la stazione di sollevamento del parco, che serve per indirizzare i reflui verso il depuratore del nucleo industriale. I lavori, oggetto dell’appalto, consistono essenzialmente nel potenziamento della rete fognaria, non sufficiente per la popolazione esistente, mediante la realizzazione di un impianto di sollevamento delle acque reflue e di una condotta premente nel tratto compreso tra il parco comunale «G. La Penna» e la rotatoria di Via Corsica, all'intersezione con Via Egadi. In pratica, già dall’autunno due terzi delle procedure per by-passare l’attuale esclusiva depurazione al porto saranno portate a compimento, grazie anche all’impegno del dirigente ai Lavori pubblici Gianfranco Bove.