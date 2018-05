Capitaneria di porto, in scadenza il mandato del comandante Faè

TERMOLI. Si avvicina a grandi passi il cambio della guardia al vertice della Capitaneria di Porto di Termoli. L’attuale comandante Sirio Faè, capitano di fregata, sarà richiamato a Roma, alla sede centrale del Corpo a metà giugno. Il 14 è fissato come ultimo giorno di servizio. Un mandato più breve di quello del suo predecessore Antonio Nasti, rimasto in carica al comando della Guardia costiera del Molise e delle Isole Tremiti per 3 anni. Ma solitamente il mandato dura un biennio. Oltre a Nasti, negli ultimi 18 anni, solo Luca Sancilio rimase tre stagioni, dal 2004 al 2007. A prendere il posto di Faè sarà capitano di fregata Francesco Massaro, attualmente comandante in seconda alla Capitaneria di Porto di Torre del Greco.