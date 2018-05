Ospedale San Timoteo:primo fine settimana con l’ambulatorio pediatrico

TERMOLI. Durante il fine settimana è partito l’ambulatorio pediatrico presso il nosocomio termolese, dove ogni settimana ci saranno i pediatri di base che presteranno servizio all’interno della struttura ospedaliera, il sabato dalle 14 alle 20 e la domenica dalle 8 alle 20.

Ci siamo recati oggi domenica 27 maggio presso il presidio ospedaliero per valutare l’andamento e l’apprezzamento.

L’ambulatorio si trova percorrendo l’ingresso principale area-reception e seguendo le indicazioni ambulatorio N°9 dove sono già presenti gli altri ambulatori.

L’ho valutato anche in prima persona, essendo anch’io madre di due bambini, e quindi possibile fruitore di questa nuova prestazione.

A mio avviso ritengo che sia una novità fortemente positiva per la nostra comunità ma lascio spiegare al dottor Stivaletta (medico pediatra di base) i dettagli e le motivazioni nella seguente intervista.

Com'è nata l’idea di questo nuovo progetto?

E’ un servizio che abbiamo studiato noi pediatri di base in collaborazione con l’Asrem e alla quale ci dedicheremo tutti quanti a turno, anche la Fim come nostro sindacato di riferimento ha contribuito per la parte professionale.

Lo scopo è ridurre i ricoveri ospedalieri e limitare l’uso del pronto soccorso con codici bianchi e verdi, ottenendo anche lo scopo di ridurre la spesa grazie all'uso di protocolli per percorsi assistenziali e prescrittivi.

Ci sono stati parecchi pazienti in questi primi due giorni?

Oggi (domenica) nella mattinata ci sono stati venti accessi dal pronto soccorso che sono stati evitati, la collega del reparto di pediatria, ci ha ringraziato di averli liberati da un’eccessiva richiesta di utenza, era inoltre soddisfatta di questa sinergia tra la medicina di base e l’ospedale. Anche ieri pomeriggio a quanto mi ha riferito la mia collega la situazione è stata più o meno analoga.

Voi tratterete codici bianchi e codici verdi, mentre quelli più urgenti vanno direttamente al reparto di pediatria?

Noi non facciamo l’emergenza, facciamo un servizio ambulatoriale e di sostegno alla popolazione che ha bisogno del pediatra, nei giorni in cui purtroppo non è disponibile quello di famiglia vale a dire il sabato e la domenica.

L’urgenza la gestiamo tramite la struttura ospedaliera come si è sempre fatto, però facciamo in autonomia tutto quello che possiamo fare in un ambulatorio.

Non sarebbe stato più consono porre l’ambulatorio al secondo piano vicino al reparto di pediatria in modo da collaborare più agevolmente?

Noi della localizzazione non ci siamo espressi in nessun modo ci è stata semplicemente comunicata quattro giorni fa, probabilmente è stata decisa questa come più indicata, per la sua vicinanza alla guardia medica generica. Anche se noi in realtà non siamo un servizio di guardia medica, ovviamente alleggeriamo anche loro di tutti i pazienti in età pediatrica.

Doveva essere presente un assistente o un infermiere?

Era scritto nell'accordo che doveva esserci anche un’infermiera, però fino ad ora non ci è stata assegnata.Abbiamo riferito di questa esigenza specialmente per quanto concerne la parte burocratica.

Noi siamo abituati a lavorare con il nostro bacino di utenze che abbiamo già inserito nei nostri computer in un database, invece ora ci troviamo a dover ogni volta eseguire una sorta di registrazione che purtroppo assorbe una buona parte del tempo della visita.

Anche a causa dell’efficienza del sistema informatico che al momento lascia un po’ a desiderare. Nonostante tutto siamo riusciti a fare e stiamo facendo tutto bene.

Questa mancanza di personale, un problema dovuto a carenze dell’Asrem?

Nell'accordo che abbiamo firmato è prevista la figura di un collaboratore di studio, non era specificato se si trattasse di personale infermieristico.

Semplicemente non avranno avuto il tempo materiale di provvedere a questo tipo di esigenza dell’ambulatorio che per altro c’è, è chiaro che un medico da solo se la vede dura io sto qua devo restarci dodici ore e un assistente mi avrebbe fatto molto comodo.