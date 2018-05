"Mi manchi, credo ancora in noi!", la lettera struggente di un nostro lettore alla sua amata

TERMOLI. Un nostro lettore sta cercando di ricostruire in tutti i modi un rapporto amoroso che pare sia andato letteralmente in frantumi e ha scelto le colonne del nostro giornale per cercare, tramite questa mossa eclatante, di “salvare il salvabile” rimettendo insieme i pezzi di un amore che fino a qualche tempo fa sembrava inossidabile. Gli auguri che gli facciamo è che ci riesca e questa storia abbia il lieto fine.

L'impresa, stando a quanto lo stesso ha scritto, è ardua ma non impossibile e abbiamo quindi deciso di dargli la possibilità di parlare, tramite la nostra testata, alla sua compagna facendogli lanciare questa richiesta di perdono e di ritorno al passato:

"Tutto è iniziato lì, dove noi ci sentiamo a casa nostra, vivi e liberi, su uno scoglio del nostro amato mare. Ero distrutto e sai bene perché, mi hai "raccolto con un cucchiaino" e mi hai riportato ad avere forza, fiducia e voglia di lottare ma soprattutto ad amare. Si amare e tanto! Hai fatto rivivere in me emozioni e sensazioni ormai morte e sepolte. Amore forte e vero, tanto da sentirci moglie e marito e le persone così ci vedevano! Siamo stati lontani mesi e come dici tu, in quei mesi ci siamo amati più che mai! Abbiamo affrontato insieme i problemi dei nostri rispettivi figli ed ogni sorta di avversità ci si presentasse davanti lottando insieme all'unisono! Poi però ho iniziato a sbagliare nel peggiore dei modi, tradendoti e soprattutto con la persona più sbagliata. Ti ho ferita, maltrattata e nonostante tu sapessi tutto, hai continuato a starmi vicino con la speranza che cambiasse tutto e soprattutto ammettessi le mie colpe per poter voltare pagina e ricominciare. Oggi è tutto chiaro, tutti sanno e tutti devono sapere! Ho sbagliato, peggio non potevo fare nei confronti tuoi e di chi ti sta vicino e mi ha sempre stimato e dimostrato affetto! Ora manca tutto! Tutto il quotidiano di una vera coppia...manchiamo Noi! Le cose migliori si apprezzano quando le perdi - ci ha detto un amico in comune- ed è vero! Mi manchi! Credo ancora in noi. Ti amo CUCCIOLA."