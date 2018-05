TERMOLI. continua il problema del verde pubblico, che, oggetto di incuria ormai da mesi, continua a procurare disagi ai cittadini. Ci arriva stamane la segnalazione di una residente di via Nino Bixio, V.R: «In Italia, fu Aldo Moro il primo a introdurre nel 1958 l'insegnamento dell'educazione civica nelle scuole medie e superiori: due ore al mese obbligatorie, affidate al professore di storia, senza valutazione. Venendo al dunque:

Un cittadino che ha acquisito tali concetti e segnala alla propria amministratore comunale zone in cui l erba in prossimità di parcheggi comunali è più alta delle stesse auto e vi è un nido di ratti che assalgono i proprietari dei veicoli in sosta è tenuto ad essere tutelato dalla stessa amministrazione in virtù di quanto riportato nel codice civile ,per la salvaguardia dell essere umano e per il non degrado cittadino specie in zone centralissime in cui il turismo si riversa.

Ignorare tali cittadini comporta a pubblicare mancanze e carenze al fine si poter essere non solo ascoltati ma porre rimedio a quanto espresso.

Io, una cittadina qualunque.»