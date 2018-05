Lilt, si celebra anche quest'anno la «giornata mondiale senza tabacco»

CAMPOBASSO. Anche quest'anno il 31 maggio, la Lilt di Campobasso sostiene la «Giornata senza tabacco» dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Il tema indicato è «Tabacco e malattie cardiache». Com’è noto il fumo, sia attivo sia passivo, rappresenta uno dei principiali fattori di rischio per la salute, sia per quanto riguarda i tumori che le malattie cardiovascolari.

Lo slogan Lilt di quest'anno è: «APRITI ALLA SALUTE: SMETTI DI FUMARE, MANGIA SANO, FAI MOVIMENTO E LIMITA IL CONSUMO DI ALCOLICI».

La convinzione diffusa (e infondata) che smettere è difficile deriva dai tentativi individuali e non assistiti di affrontare questa dipendenza e i fallimenti correlati. Le terapie in questo momento disponibili sono efficaci e permettono la cessazione del fumo di tabacco con maggiore successo rispetto ai tentativi basati sulla buona volontà individuale. Esse si fondano sull’uso di farmaci appropriati e sul supporto comportamentale da parte di medici e operatori sanitari formati, in accordo a linee guida basate sull’evidenza scientifica.

Non tutti conoscono le possibilità di trattamento e i centri antifumo dove possono essere effettuati, ma la LILT di Campobasso offre un aiuto concreto e la possibilità di trattamento ai fumatori che intendono cessare. Per informazioni è possibile telefonare allo 0875/714008 dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12.

In quest’occasione la LILT intende richiamare anche l’attenzione su alcune informazioni, promosse dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e dalla ricerca scientifica, sull’uso di tabacco in qualsiasi forma, compresi i prodotti a base di “tabacco riscaldato” e i dispositivi elettronici per il rilascio di nicotina.

In un documento divulgato della SITAB (Società Italiana di Tabaccologia www.tabaccologia.org )si legge che sebbene l’eliminazione della combustione possa eliminare diversi componenti nocivi del fumo di sigaretta, il rischio per l’organismo non viene azzerato. Inoltre, l’assunzione cronica di nicotina mantiene la dipendenza dai prodotti del tabacco e impedisce al fumatore di interrompere definitivamente il legame con queste sostanze dannose. Inoltre, ha effetti cardiovascolari, proprio legati alla nicotina, quali la riduzione del flusso ematico nella placenta, alle coronarie, al cervello e ai reni, aumento dei valori di pressione arteriosa e della frequenza cardiaca, accelerazione dell’arteriosclerosi; e può, a lungo termine, contribuire all’insorgenza di eventi cardiovascolari.

Si legge anche nella nota, che tutti i prodotti che contengono nicotina e derivati dal tabacco costituiscono un rischio per i giovani perché possono costituire il primo passo verso il consumo di tabacco da fumo.

La riduzione del danno con prodotti meno dannosi del fumo di tabacco non può essere considerata una politica di salute pubblica applicabile alla popolazione in generale. L’incentivazione delle politiche di prevenzione, rappresenta l’unica valida strategia per ridurre il consumo di tabacco in qualsiasi forma.