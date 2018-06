Il Viagra vent'anni dopo: il molisano lo usa poco

CAMPOBASSO. Venti anni fa, per fare … bella figura, era possibile acquistare una compressa diffusa in confezioni da 50 mg. Il consumatore-tipo aveva 54 anni e l’assumeva almeno una volta a settimana. Le regioni che ne consumavano di più (in quantitativi che andavano ben oltre la media) erano sette (Toscana, Emilia-Romagna, Umbria, Liguria, Marche e Lombardia); ma, nei gradini più bassi, c’era la Basilicata, il Molise e la Calabria. Naturalmente non si trattava dell’Aspirina ma di uno specifico che aveva dato inizio alla seconda rivoluzione sessuale che, oggi, ha compiuto appunto venti anni ed ha un nome: Viagra. Cos’è? Un po’ l’omologo degli spinaci per Fortebraccio. La pillola blu fu lanciata negli Usa nel 1998 ed ebbe subito successo anche in Italia. L’americana ‘Pfizer’, che la lanciò, è diventata la prima nel mondo nel settore. L’Azienda (che nel 1997 valeva all’incirca 100 miliardi di dollari) già nell’aprile del 1999 aveva triplicato il suo valore. Nel gennaio 1997, quando già cominciava a circolare l’aspettativa per il “sogno di ogni uomo”, un’azione valeva 13 dollari, ma poi riuscì a toccare i 40 e quindi i 48,6.



Per un quinquennio il Viagra diventò monopolista del mercato; sinché, a cominciare dal 2003, dové fare i conti con altri concorrenti che, però, lungi dall’allargarne i confini di utilizzo, erosero quote a chi – in ogni caso – rimane ancora oggi ‘leader’ mondiale nel settore. Oggi ‘Pfizer’ capitalizza 150 miliardi di dollari ed in Borsa viaggia in parallelo con l’intera area farmaceutica, comunque insidiata dalle molecole generiche diffuse attraverso il canale ‘internet’. Il soprannome della pillola blu è “Blockbuster” (cannonata) che, in linguaggio farmaceutico, indica un farmaco capace di fatturare almeno un miliardo di dollari all’anno. Oggi l’Azienda fattura, da sola, 2 miliardi di dollari, una cifra che rimane più elevata rispetto ai ricavi della prima industria farmaceutica italiana. Per di più lo specifico consegue cifre incalcolabili in immagine ed in comunicazione. Forse non ve n’è coscienza: ma, se venisse stimato il valore della pubblicità spontanea creata dalla pillola azzurra tra i ‘media’, verrebbe fuori una cifra da far impallidire. In effetti il primo farmaco della ‘Pfizer’ è un riduttore del colesterolo che si chiama ‘Lipitor’ (‘Torvask’ in Italia) e fattura da solo la bellezza di 13 miliardi di dollari benché sia conosciuto solo da medici e pazienti.

Il ventesimo compleanno del ‘Viagra’, che si celebra in questo 2018, consente di ricordare che l’Italia rimane saldamente collocata al terzo posto in Europa per consumo, dopo la Gran Bretagna e la Repubblica federale tedesca (con il seguito di Francia e Spagna). Nel mondo ne vengono consumate circa 1,7 miliardi da 27 milioni di persone. Solo in Italia ne sono ingerite oltre 55 milioni. I ‘post’ dei ‘social’sono pieni di casi che hanno a protagonista la famosa pillola (talvolta indulgendo a vellicanti pizzichi di esagerazione):”Prostituta esasperata uccide ottantenne insaziabile”; oppure “Settantenne (con Viagra) in alcova con tre studentesse per volta”. Ma non basta perché anche le cronache rimangono arricchite da notizie del tipo “Viagra, scappa dalla moglie per morire da stallone”, oppure “In commercio un falso Viagra con effetti lassativi”. Per non parlare della cronaca nera (”Rubate in un magazzino cento casse di Viagra”), che, di sovente, diffonde persino denunce per morti sospette provocate da un presunto abuso del farmaco. Non parliamo delle riviste culinarie (“Dopo il gelato arriva la pizza al Viagra” oppure “Brevettato in Usa il ‘chewing-gum’ al Viagra”). Del citato specifico sono stati ‘testimonial’ Pelé, il candidato alle presidenziali Usa del 1996 Bob Dole; hanno ammesso di averlo provato attori del calibro di Michael Caine, l’ex portiere della nazionale Stefano Tacconi, gli scrittori Francesco Alberoni e Luciano De Crescenzo (che, per non vergognarsi, spediva in farmacia il suo giovane segretario Eddy); il milionario Richard Branson e Jack Nicholson che ammise di farne uso solo se in compagnia di più di una donna.

Claudio de Luca