TERMOLI. Ci continuano ad arrivare, da attenti e scrupolosi cittadini amanti e rispettosi della Res publica, segnalazioni di situazioni anomale e degradanti sullo stato della nostra città. Ecco le ultime due "perle" in ordine e di tempo: ieri mattina un signore ci ha mandato un paio di foto che evidenziano un cedimento del manto stradale proprio davanti allo stabilimento balneare "Lido Anna": se si considera che a pochi centinaia di metri più a nord di questo punto, in via Magellano, pochi giorni fa si è aperta una enorme voragine (presa "in prestito" anche dall'agenzia Ansa, che l'ha scambiata per quelle ben più note della Capitale), oltre al fatto che proprio davanti al succitato lido dovrebbe passare il famoso tunnel, a qualcuno, come c'era da aspettarsi, la battuta è scappata: in attesa dell'inizio dei lavori del tunnel, la natura anticipa i tempi. La seconda segnalazione ci arriva da via Don Luigi Sturzo: qui non c'entra la natura, qui molto di più c'entra la inciviltà di alcuni cittadini che hanno tagliato una palma, probabilmente attaccata dal famigerato punteruolo rosso, ed hanno pensato bene di abbandonarla: ormai è lì da un paio di settimane, sul ciglio della strada. Vorremmo ricordare che ogni pomeriggio è aperta dalle 14:30 alle 17:00 la rinnovata isola ecologica in via Arti e mestieri, e ci sono tantissimi cittadini che molto diligentemente si recano sul posto per buttare qualsiasi genere di rifiuti, soprattutto ingombranti, tra cui residui di giardinaggio come quel tronco. Piuttosto che lasciarlo lì in bella vista, bastava armarsi di buona volontà e di un mezzo, come fanno tanti altri cittadini diligenti, invece di incolpare sempre terzi, come ad esempio la ditta preposta al ritiro, che magari avrà altre colpe, ma se mette a disposizione un centro talmente comodo come l'isola suddetta, da bravi cittadini dovremmo avvalercene, magari così non saremo costretti ad assistere ogni tanto a spettacoli di degrado come questi: basta poco, che c'è vo', diceva un noto comico partenopeo...