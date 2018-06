SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI. Dopo oltre un mese di preparativi di tutti i materiali necessari a realizzare i 70 metri per 3 metri di larghezza interessati al percorso arricchito con figure di fiori ed elementi religiosi legati alla festa del Corpus Domini, questa mattina erano tantissime le parrocchiane e qualche loro marito che dalle prime luci dell’alba e sotto un sole cocente stavano allestendo il percorso dell’Infiorata che sarà calpestata durante la processione del Corpus Domini di oggi pomeriggio dal solo parroco.

A guidarli, la mente e l’organizzatore dell’iniziativa che quest’anno, dopo in grande successo della prima edizione dello scorso anno, l’attivo e coinvolgente don Alessandro Sticca che, nel filmato ci ha rilasciato una breve intervista.

Tutti voi lettori siete invitati a San Giacomo degli Schiavoni dopo la messa di questa sera che ci sarà alle ore 18 per ammirare questa bellissima iniziativa unica nella nostra diocesi di Termoli per le sue dimensioni e per le quantità di prodotti usati per realizzarla.

Oscar De Lena