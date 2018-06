Processione del Corpus Domini a Termoli, ordinanza su viabilità e parcheggi

TERMOLI. Processione del Corpus Domini anche a Termoli oggi e ci sono provvedimenti sulla viabilità:

- dalle ore 14 alle ore 22 il divieto di sosta con rimozione forzata temporaneo di tutti i veicoli nei tratti di Via IV Novembre –Via Sannitica ambo i lati e Via Oliviero che formano il perimetro della chiesa Sant’ Antonio;

- dalle ore 19.30 circa - fine Solenne Corpus Domini la deviazione del traffico veicolare percorrente via Roma e quello in uscita da via Oberdan al fine di consentire l’immissione dei veicoli in direzione via Cristoforo Colombo;

Sempre con l’ordinanza 109 si prescrive che dalle ore 20 circa, la sospensione temporanea della circolazione veicolare al passaggio del corteo religioso solenne processione Corpus Domini partenza dal sagrato della Parrocchia Sant’Antonio – via Sannitica – via M. Milano – c/so Umberto I° - c/so Nazionale – via Roma – via Duomo – piazza Duomo ove avrà termine.