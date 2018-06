Sbaglia città: Nina Zilli, gran finale con “gaffe” in Piazza Prefettura

CAMPOBASSO. Il pubblico non è mancato. Tant’è che, all’ingresso di via Milano, zona Ex Gil, le forze dell’ordine avevano addirittura chiuso il passaggio alle transenne a pochi minuti dall’inizio del concerto. Come ipotizzabile, dunque, i numeri dell’affluenza hanno rispettato grosso modo le previsioni della vigilia. Ciò che è mancato al live di Nina Zilli, è stata forse proprio il coinvolgimento degli spettatori campobassani.

L’impatto, soprattutto se confrontato con la grande energia sprigionata ieri dai “The Kolors”, è stato decisamente più tiepido, la “presa” dell’artista piacentina non delle più calorose e gli indici di coinvolgimento ne hanno inevitabilmente risentito.

Di certo, però, siamo di fronte a due generi diversi, che portano in scena toni e accenti differenti.

Nonostante il trasporto emotivo non esaltante, la cantante ha offerto una performance tecnicamente ineccepibile, rispolverando i vecchi successi accanto ai brani di più recente uscita.

Unica “stonatura” della serata l’infelice “scivolone” della singer, che al momento dei saluti e dei ringraziamenti finali, al posto di citare il capoluogo, si è lasciata sfuggire un “Catanzaro” di troppo, salvo correggere il tiro immediatamente dopo.

Anche in questa occasione la “macchina della sicurezza” ha funzionato alla perfezione: non ci sono stati disordini o problemi di sorta e tutta la manifestazione é scivolata via in maniera lineare e senza alcuna criticità.