Troppo pericolosa, cambia la viabilità tra via Molise e via Mascilongo

TERMOLI. Modifica sostanziale della viabilità nella zona prossima all'ex caserma dei Carabinieri e alla Madonna delle Grazie. Per chi proviene da via Martiri della Resistenza, infatti, addio alla svolta a sinistra in via Molise e ci sarà anche l'inversione del senso unico in via Mascilongo tra via Molise e viale d'Italia.

Ecco il testo dell'ordinanza, firmata dal dirigente ai Lavori pubblici Gianfranco Bove.

PREMESSO che: le manovre di immissione diretta da via Mascilongo su via Molise sono caratterizzate da un’elevata pericolosità ed incidentalità; le suddette circostanze hanno indotto la IV Commissione Consiliare “lavori pubblici” a discuterne le ragioni per poter determinare, unitamente al personale dell’ufficio tecnico comunale, le possibili soluzioni.

VISTO il verbale della IV Commissione Consiliare n. 01/2018 in data 11.01.2018, dal quale si evince che una possibile soluzione tecnica per la risoluzione delle criticità indicate in premessa, possa consistere nella inversione del senso unico di marcia in via Mascilongo, nel tratto compreso tra via Molise e viale d’Italia, al fine di impedire le pericolose immissioni dirette da via Mascilongo verso via Molise.

RITENUTO necessario, pertanto, apportare le seguenti variazioni al sistema di circolazione dell’area in argomento: inversione del senso unico di marcia in via Mascilongo, tra via Molise e viale d’Italia; divieto di svolta a sinistra in via Molise per i veicoli provenienti da via Martiri della Resistenza e diretti in via Mascilongo.

VISTI gli articoli 5, comma 3, comma 7 e comma 1, del vigente Codice della Strada, approvato con D.Lgs . 30 aprile 1992 n. 285 e successive integrazioni e modifiche, nonché l’art. 180 del Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 e dal D.P.R. n. 610 del 16 settembre 1996. per i motivi sopra indicati,

ORDINA l’inversione del senso unico di marcia in via Mascilongo, nel tratto compreso tra via Molise e viale d’Italia; il divieto di svolta a sinistra in via Molise, per i veicoli provenienti da via Martiri della Resistenza e diretti in via Mascilongo.

La presente Ordinanza entrerà in vigore dopo l’apposizione in loco della segnaletica prescritta.